Südliche Innenstadt

Eine Schlägerei mit Körperverletzung ereignete sich am Samstag gegen 2 Uhr am Hauptbahnhof. Zwischen dem 18-jährigen Beschuldigten und dem 19-jährigen Geschädigten war es zunächst in einem Bus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Nachdem beide Personen ausgestiegen waren, schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen, die durch Rettungssanitäter vor Ort versorgt wurden.

Da sich der stark alkoholisierte Beschuldigte durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen ließ und weiterhin aggressives Verhalten an den Tag legte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Von LR Potsdam