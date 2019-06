Brandenburger Vorstadt

Einsatz unter härtesten Bedingungen für die Polizei in Potsdam: Weil im Zuge der Straßenbauarbeiten an der Kreuzung Breite Straße/ Zeppelinstraße am Mittwoch die Ampel abgeschaltet wurde, mussten die Beamten den Verkehr in dem viel befahrenen Kreuzungsbereich regeln – und dafür über Stunden bei fast 40 Grad in der prallen Sonne stehen.

In der Gluthitze und der prallen Sonne sind die Polizisten im Einsatz, um den Verkehr auf der Kreuzung Zeppelinstraße/Breite Straße zu regeln. Quelle: Friedrich Bungert

Los ging es am Morgen gegen 8.20 Uhr, gegen 14.15 Uhr lief die Ampel wieder – und die Beamten konnten abrücken. „Insgesamt waren dort zehn Kollegen von der Revierpolizei und der Verkehrspolizei im Einsatz“, sagt Polizeisprecherin, Juliane Mutschischk. Alle 20 bis 30 Minuten hätten sich die Kollegen abgewechselt, „sodass sich diejenigen, die gerade im Einsatz waren, im Schatten oder in den Fahrzeugen abkühlen und erholen konnten.“

Hintergrund der Maßnahme war die Verlegung der gesamten Ampelanlage im Kreuzungsbereich. „Das wird gemacht, um die Situation für Radler an der Kreuzung in Zukunft sicherer zu machen“, sagt Stadt-Pressesprecherin Christine Homann. „Im Laufe des Tages soll die Ampel aber wieder in Betrieb gehen

Von MAZ-online