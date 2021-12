Nauener Vorstadt

Nachdem in Potsdam in jüngster Zeit häufig offenbar gezielt Katalysatoren von Autos abgebaut und gestohlen wurden, hat die Polizei jetzt möglicherweise einen Tatbeteiligten aufgegriffen. Zunächst sah es nur nach einer Trunkenheitsfahrt aus, als Beamte am Mittwoch gegen 23.30 Uhr in der Nedlitzer Straße einen Ford mit polnischen Kennzeichen stoppten. Der Fahrer roch deutlich nach Alkohol und ein Vortest ergab 1,09 Promille. Wie sich zeigte, war der Mann außerdem mit einem Pkw ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Verdächtige Ladung im Kofferraum

Verdächtig war die Ladung: Im Kofferraum lagen mehrere Fahrzeugkatalysatoren, für die der Fahrer keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte. Es erfolgte ein stationärer Alkoholtest, welcher gerichtsverwertbar ist. Die Katalysatoren wurden zunächst sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem 41-Jährigen untersagt.

Von MAZonline