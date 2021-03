Brandenburger Vorstadt

Das Rathaus hält an der Ankündigung fest, für den seit Jahren leerstehenden Persiusspeicher per Konzeptvergabe eine sinnvolle Nutzung zu finden. Die Ausschreibung, die zunächst für den Herbst 2020 angekündigt war, werde „spätestens Mitte des zweiten Quartals 2021 erfolgen“, also im Mai. Das hat Rathaussprecher Markus Klier am Dienstag auf MAZ-Anfrage bekräftigt.

Die Vorbereitung der Ausschreibung stehe „kurz vor dem Abschluss“. Die Stadt selbst habe für die Immobilie keine Verwendung: „Eine Nutzung für kommunale Zwecke ist auch zukünftig nicht wirtschaftlich“, sagt der Rathaussprecher.

Eröffnung zur 1000-Jahrfeier

Das 1840 für das preußische Heeresproviantamt am Schafgraben errichtete Speichergebäude zählt zu den bekanntesten Problem-Immobilien der Landeshauptstadt.

Die Stadt hatte das denkmalgeschützte Gebäude im Herbst 1991 von einer privaten Immobiliengesellschaft erworben. Ziel war in Kooperation mit dem Land Brandenburg und mit finanzieller Unterstützung des damaligen Partnerlandes Nordrhein-Westfalen der Ausbau zur Kunsthalle.

Zur 1000-Jahrfeier Potsdams 1993 wurde zunächst ein Teil im Erdgeschoss hergerichtet. Prominente Gäste der Eröffnungsausstellung „Fontanelle“ waren die Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Johannes Rau (beide SPD).

Nach der Jahrtausend-Sause der Kater

Nach der Sause kam der Kater: Erst bei den Bauarbeiten registrierte man offenkundig den teilweise sehr schlechten Zustand. Der 1913 auf Havelseite errichtete Anbau galt nun als einsturzgefährdet. In Dach und Fassade des standfesten älteren Persius-Baus Richtung Zeppelinstraße aber wurde weiter investiert.

Die Notbremse zog man schließlich 1998 nach einer Ausstellung von Kunststipendiaten und Preisträgern des Landes Brandenburg. Die Rückgabe an den Voreigentümer scheiterte an sehr unterschiedlichen Preisvorstellungen.

Die Stadt wollte eine Erstattung der bis dahin in Erwerb und Ausbau investierten 6,5 Millionen D-Mark (3,25 Millionen Euro), der Vor-Eigentümer hingegen bot laut Stadt für die Rücknahme mit anschließender Investition und gelegentlicher Überlassung für eine Kunstausstellung eine Erbpacht in Höhe von einer D-Mark (50 Cent).

Die Stadt lehnt aus Gründen ab

Zusätzliche Bedingung: Abriss des einsturzgefährdeten Bauteils. „Dies“, so schrieb das Rathaus 1999 in einer Pressemitteilung, „musste die Stadt letztlich aus fachlichen und haushaltsrechtlichen Gründen ablehnen.“

Eigenen Aktivitäten der Landeshauptstadt mit dem Gebäude waren enge Grenzen durch Vertragsklauseln gesetzt, die in ihrer ganzen Tragweite erst später öffentlich wurden.

Bedingung der Förderung aus NRW war eine Zweckbindung für die kulturelle Nutzung bis 2002. Nach Ablauf dieser Frist beschlossen die Stadtverordneten den Verkauf der Immobilie, aus dem eine Kunsthalle in der Schiffbauergasse finanziert werden sollte.

Voreigentümer bleibt im Spiel

Daraus aber wurde nichts, weil der Voreigentümer immer noch seine Hände im Spiel hatte über eine Zweckbindungsklausel aus dem Kaufvertrag von 1991, nach dem Rückübertragung droht, wenn die Stadt die als Kunsthalle geplante Immobilie „zu anderen Zwecken nutzen oder veräußern möchte“.

Lesen Sie auch

Potsdam schreibt Persiusspeicher aus

Potsdam bleibt auf Persiusspeicher sitzen

Potsdam gibt Persiusspeicher zurückBekannt wurde diese Klausel erst Anfang 2018 über eine Anfrage der Anderen. Unmittelbar danach bestätigten die Stadt und der Voreigentümer erneut Verhandlungen über eine Rückübertragung des Grundstücks, die aber im Jahr darauf aus juristischen Gründen, so das Rathaus, abgesagt wurden. Einstweilen steht die Immobile, die zuletzt vom Hans-Otto-Theater als provisorisches Lager genutzt wurde, weiter leer.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die Frage, wie die Stadt der Gefahr eines weiteren Verfalls der denkmalgeschützten Immobilie begegnet, verweist Rathaussprecher Klier auf die angekündigte Ausschreibung: „Wir möchten festhalten, dass sich die Landeshauptstadt um eine schnellstmögliche Vermarktung bemüht.“

Von Volker Oelschläger