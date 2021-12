Potsdam

Die Stadtwerke Potsdam haben 2018 die Plattform „Potsdam Crowd“ ins Leben gerufen. Dort besteht für Potsdamer Initiativen die Möglichkeit, Projekte vorzustellen, deren Realisierung von der Spendenbereitschaft der Potsdamer Bevölkerung abhängt. Ob Kultur, Sport oder Stadtteilarbeit und egal aus welchem Stadtteil – insgesamt 63 Projekte konnten mittels dieser Plattform bisher realisiert werden, insgesamt 334.188 Euro wurden bisher ausgeschüttet. Aktuell hoffen 23 Projekte auf Spenden.

Nachdem im vergangenen Jahr, mitten in der zweiten Corona-Welle, der Potsdamer Unternehmensverbund sein 20-jähriges Bestehen feierte, auf eine größere Feier wie das beliebte Stadtwerkefest jedoch verzichten musste, wurde die Idee zu „Unsere Zwanzig für Potsdam“ geboren – und in diesem Jahr wiederholt. Die Stadtwerke Potsdam geben – so lange das festgelegte Budget von 20.000 Euro reicht – bei allen Projekten für Spenden ab 10 Euro einen Bonus von 20 Euro.

Es fehlt noch Unterstützung

In diesem Jahr haben sich insgesamt 23 Projekte aus verschiedenen Bereichen beworben. Die gewünschten Spendensummen variieren dieses Mal zwischen 500 und 10.000 Euro. Ende der Spendenzeit ist am 9. Dezember 2021; nur noch wenige Tage also, längst nicht alle haben das Spendenziel erreicht. Und das ist entscheidend: Ausgezahlt wird nur, wenn die zuvor festgelegte Spendensumme erreicht wurde. Wird die Summe am 9. Dezember 2021 verfehlt, geht das bis dahin gesammelte Geld zurück an die Unterstützer.

Vielfalt der Projekt-Ideen ist groß

Stand heute, am 3. Dezember 2021, also wenige Tage vor Ablauf der Frist, haben längst nicht alle ihr selbst gestecktes Ziel erreicht. Erfolgreich sind unter anderem aber bereits die Initiativen für die Verschönerung eines Schulhofs, den klimagerechten Ausbau einer Demenz-WG, die Anschaffung eines Spiegels für einen Tanzverein oder das Projekt zur Errichtung eines Schulgartens.

Sehr gute Chancen das Spendenziel zu erreichen hat auch das Projekt „Grillen für einen guten Zweck“. Was sich jedoch zunächst profan anhört, hat einen ernsten Hintergrund: Mit dem Geld (999 Euro) will der Initiator Thüringer Bratwürste kaufen, braten und verkaufen, um mit den Einnahmen die von der Hochwasserkatastrophe getroffenen Menschen im Ahrtal zu unterstützen. Es fehlen noch 60 Euro.

Die Tafel bittet um Spenden

Derzeit schwer in Gang kommt das finanziell anspruchsvollste Projekt. Die Tafel Potsdam benötigt dringend ein Kühlfahrzeug, um jeden Morgen Supermärkte, Bäckereien und Lebensmittelproduzenten anzufahren und Lebensmittel einzusammeln. Über das Jahr werden so „700 Tonnen wertvolles Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukte vor der „Tonne“ gerettet, teilte die Tafel mit. Aktuell wurden 3725 Euro für diese Idee gespendet, 10.000 Euro werden benötigt.

Weitere Projekte, die aktuell noch unter dem Spendenziel liegen sind unteren anderem Projektideen für Alleinerziehende, den Brandenburger Wünschewagen sowie für den Potsdamer Football-Nachwuchs.

Für alle aktuellen Projekte auf www.potsdam-crowd.de noch bis zum 9. Dezember gespendet werden.

