Potsdam

Wo habe ich meine Brille hingelegt? Wie heißt noch mal die neue Nachbarin? Mit zunehmendem Alter kann einem das Gedächtnis Streiche spielen, kognitive Fähigkeiten lassen nach. Doch der natürliche Alterungsprozess des Geistes lässt sich verlangsamen: durch Training.

Kein allumfassend wirkendes Training

Allerdings gibt es einen großen Haken dabei: „Man hat bis jetzt noch kein gutes Training gefunden, das über das gesamte Spektrum der kognitiven Fähigkeiten funktioniert“, so Reinhold Kliegl, Seniorprofessor für Psychologie an der Universität Potsdam. Kognition meint die Gesamtheit der Vorgänge, die mit Wahrnehmung und Denken, oder anders gesagt, die mit der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen zu tun haben. Dazu zählen, wie gut das Gedächtnis, die Erinnerung funktioniert, wie gut man denken kann, wie gut man Probleme lösen kann, wie differenziert die Wahrnehmung ist, Kreativität und Fantasie.

Die spezielle Fähigkeit muss trainiert werden

Wer seine Denkfähigkeit mit Knobelaufgaben trainiert, bekommt demnach kein besseres Gedächtnis. „Man wird nur in den Dingen besser beziehungsweise nicht schlechter, die man konkret übt“, unterstreicht Reinhold Kliegl. Wer also regelmäßig puzzelt, wird darin immer besser, vergisst aber weiterhin den Namen der neuen Nachbarin. Wer sich besser Namen merken will, muss diese spezifische Fähigkeit trainieren. Das Lösen von Kreuzworträtseln trainiert Wortschatz und das diesbezügliche Erinnerungsvermögen, schützt aber nicht davor, in anderen Bereichen geistig abzubauen.

Es muss schwierig sein

Doch beim Rätselraten wie bei jeder anderen geistigen Aufgabe gilt: „Es hat nur dann einen positiven Effekt, wenn es sich um schwierige, anspruchsvolle Rätsel handelt und nicht um solche, die man einfach runterschreibt“, so Reinhold Kliegl. „Es ist wie mit der körperlichen Fitness: Das Training bringt nur etwas, wenn es mit Anstrengung verbunden ist, wenn man mit den Aufgaben wachsen kann“, so der Psychologie-Professor, der viele Jahre lang zu geistiger und körperlicher Fitness geforscht hat. „Man muss sich fragen: Was will ich und bin ich bereit, etwas dafür zu tun?“

Namensgedächtnis mit Alben trainieren

Wer dazu bereit ist, steht vor ähnlichen Herausforderungen wie beim Erlernen eines Instrumentes: Es kostet Zeit und Kraft, macht aber auch Spaß. Eine Strategie für das Training des Namensgedächtnisses ist es laut Reinhold Kliegl, Alben anzulegen und dort Namen, Fotos und Anekdoten einzutragen. „Eine unserer Probandinnen hat es sich zur Gewohnheit gemacht, Leute wie ihren Zeitungsverkäufer in ein kurzes Gespräch zu verwickeln und nach dem Namen zu fragen. Sie betreibt das wie ein Hobby“, nennt der Psychologe eine weitere Strategie.

Abgesehen davon, spezifische kognitive Fähigkeiten zu trainieren, dient einem gesunden Gehirn das gleiche wie dem übrigen Körper: gesunde Ernährung, seelisches Wohlbefinden und Entspannung, wozu auch erfüllende Sozialkontakte zählen, und viel Bewegung.

Von Maria Kröhnke