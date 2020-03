Psychologin verrät, was wir aus der Corona-Krise lernen können: „Es geht niemandem besser“

Potsdam

Häusliche Isolatioen und soziale Distanz führen können in der Corona-Epidemie zur Einsamkeit in der Quarantäne führen. Die Sozialpsychologin Prof. Dr. Barbara Krahé von der Universität Potsdam erklärt, wie man mit der Einsamkeit umgehen kann und was wir aus der Corona-Krise lernen können und warum wir gerade so solidarisch sind.

Das Timing für eine Epidemie könnte kaum schlechter sein. Mit dem Coronavirus kommt auch der Frühling nach Potsdam. Dabei ist jetzt die Zeit zum Rausgehen und Menschen treffen.

Ja, das schöne Wetter hellt unsere Stimmung auf und beflügelt unseren Drang nach draußen zu gehen. Aber es ist wichtig festzustellen, dass man das jetzt auch weiterhin machen kann. Es ist kein Problem bei schönem Wetter durch den Wald oder die Nachbarschaft zu spazieren. Das Einzige, was eben nicht geht ist, dass man das in größeren Gruppen tut. Man darf aber eine zweite Person mitnehmen, und diese Möglichkeit sollte man natürlich auch nutzen.

Die Einschränkungen werden auch in Potsdam immer einschneidender. Kann das zum Problem werden?

Man hat die Menschen sehr massiv in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt – auch in ihrer Freiheit, ihr Sozialleben zu gestalten. Das zwar für einen höheren Nutzen, aber es reißt sie aus ihrem gewöhnlichen Alltagsrhythmus. Sie müssen sich jetzt auf eine völlig neue und unsichere Situation einstellen. Es ist natürlich auch belastend. Menschen, die man gerne sehen möchte, um die man sich kümmern möchte, wie die Eltern oder Enkelkinder, kann man vielleicht nicht mehr sehen. Das wird aber dadurch abgepuffert, dass es alle betrifft. Es geht niemandem besser – das hilft psychologisch.

Zur Person Prof. Dr. Barbara Krahé,(64) ist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Potsdam. Für ihre Leistungen auf dem Gebiet der Sozialpsychologie, insbesondere der Aggressionsforschung, erhielt sie den Deutschen Psychologie Preis 2015. Seit 2018 ist sie Präsidentin der International Society for Research on Aggression (ISRA).

Trotzdem ist man allein Zuhause und fühlt sich vielleicht einsam. Wieso gibt es das Gefühl der Einsamkeit?

Das liegt in der sozialen Natur des Menschen, wir haben das Grundbedürfnis nach sozialem Kontakt. Das ist schon evolutionsbiologisch angelegt. Wenn Menschen keine Unterstützung haben und Babys nicht von anderen Menschen versorgt werden, dann können sie gar nicht überleben. Die anderen sind eine Quelle der sozialen Unterstützung, aber auch eine Quelle der sozialen Information. Wir orientieren unsere Einschätzung an anderen Menschen – Wie sehr muss ich mich jetzt ängstigen? Das ist überlebenswichtig. Wir brauchen auch den direkten physischen Kontakt zu anderen Menschen, um uns wohl zu fühlen. Wenn das fehlt, fehlt etwas Wesentliches.

Und zwar eine Umarmung. Was passiert, wenn wir sie nicht bekommen?

Menschen reagieren sehr negativ auf die Kontakteinschränkung. Es gibt da aus der Psychologie ganz klassische Untersuchungen aus den 1950er Jahren, was mit Tier- und Menschenbabys passiert, wenn sie diesen Körperkontakt nicht haben. Das tut ihnen gar nicht gut. Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, möglicherweise auch Ärger, der sich dann auch in Aggression äußern kann sind die Folgen.

Werden wir jetzt alle aggressiv, weil wir nicht umarmt werden?

Nein, nicht zwangsläufig und alle, aber die Umarmung fehlt eben. Menschen sind ziemlich gut darin, sich an Gegebenheiten anzupassen. Man muss das Beste draus machen und sich überlegen, wie man die Defizite, die entstanden sind ausgleichen kann. Wenn man allein in seinen vier Wänden ist, hat man immer noch die Möglichkeit, über andere Wege mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben – zum Beispiel über soziale Medien oder übers Telefon.

In sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Hashtags wie #stayathome, die andere zum Mitmachen motivieren. Eine Umarmung ersetzt das aber nicht. Hilft es trotzdem?

Sie können sie nicht ersetzen, aber sie können natürlich dazu beitragen, dass wir das Gefühl haben, dass andere an unserem Leben teilnehmen und wir am Leben der anderen Menschen. Wir können uns in Echtzeit auf dem Bildschirm sehen, unbegrenzt und kostenlos sprechen. Wir können unser Sozialleben weiter führen. Das war bei der Spanischen Grippe vor 100 Jahren ganz anders. Die Menschen konnten nur Briefe schreiben und hoffen, dass man drei Wochen später eine Antwort bekam. Außerdem waren viele unterernährt, es war Krieg, und wir haben heute ein viel besseres Gesundheitswesen. Wir sollten in dieser krisenhaften Zeit nicht vergessen, dass es uns wesentlich schlimmer hätte treffen könnte.

Also sollten wir die Krise positiv sehen?

Es geben sich alle Menschen Mühe, positive Gefühle zu erzeugen in dieser Situation. Zum Beispiel mit der Initiative, abends um 18 Uhr auf den Balkon zu treten und Schillers Ode „An die Freude“ zu singen oder zu spielen. Die Menschen nehmen ihr Geschick selbst in die Hand und sagen. „Wir brauchen jetzt was, das aufheitert und organisieren das. Damit fühlt man sich besser und in der Gemeinschaft aufgehoben. Es befördert die Solidarität.

Manche kaufen auch für ihre Nachbarn ein oder sprechen plötzlich mehr mit Fremden. Ist „Social Distancing“ umgekehrte Psychologie?

Dass jetzt physische Distanz zu mehr sozialer Nähe herbeiführt, ist ein möglicher Effekt. Mit dem geteilten Schicksal wächst auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Man sieht sich als eine zusammengehörige Gruppe und fühlt sich verbunden. In der Krise sind die Menschen offener für Kontakte mit Personen, die sie nicht so gut kennen. Aber gleichzeitig muss man auch sehen, dass die Einschränkungen der persönlichen Freiheit Frustration bringen. Und das ist ein Auslöser für Ärger und Aggression. Es kann parallel passieren, dass Menschen sich als Konkurrenten sehen. Das heißt, diese Situation birgt gleichermaßen Chancen wie Risiken für das soziale Zusammenleben.

Müssen wir also Angst vor den anderen haben?

Es wird immer beides geben. Wenn die Dinge knapp werden, wird es unweigerlich auch Feindseligkeiten geben. Die Menschen müssen ihre Grundbedürfnisse befriedigen. Sie müssen genügend zu essen haben, genügend zu trinken und wie wir jetzt gelernt haben, brauchen sie auch genügend Klopapier. Wenn das der Fall ist, dann wäre meine Vorhersage, dass eher die Solidarität zum Tragen kommt.

Also hat die Isolation auch positive Seiten?

Ja, das glaube ich schon. Es ist momentan nicht so einfach, die positiven Seiten zu sehen, aber wenn man später zurückschaut, kann das positive Perspektiven eröffnen. Alle sind gezwungen sich zu überlegen, was denn eigentlich wichtig im Leben ist, worauf man verzichten kann, ohne dass es schmerzt und worauf nicht. Wir werden auch merken, welche Aspekte des sozialen Kontakts ganz besonders gefehlt haben. In Zukunft kann man darauf mehr Augenmerk richten, um diese Kontakte zu pflegen.

Von Jan Russezki