Wie weiter mit Andrea Behrendt? Die Denkmalamt-Chefin ist bekanntlich seit etwa einem Jahr abgetaucht. Spekulationen um die Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde, die dem Vernehmen nach krankgeschrieben ist, reißen nicht ab. Immerhin hat Behrendt sich kürzlich erneut in Essen um eine leitende Stelle in der Denkmalpflege beworben ( MAZ berichtete). Dienstantritt: 1. Januar 2021.

Nachdem bereits Behrendts erste Bewerbung an das Essener Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege gescheitert war, kam sie auch diesmal nicht zum Zuge. Doch aus Potsdamer Sicht stellt sich unweigerlich die Frage: Weshalb glaubte Behrendt, in absehbarer Zeit in Essen arbeitsfähig zu sein, während ihr Chefsessel in Potsdam bereits seit einem Jahr verwaist ist?

Grund ihrer Krankschreibung soll ein Arbeitsunfall sein, doch das ist mittlerweile schon längere Zeit her. Für die Leiterin der Denkmalschutzbehörde mit rund 20 Mitarbeitern dürfte es mittlerweile zunehmend eng werden. Theoretisch ist es zwar für Beamten möglich, sich unbegrenzt krankschreiben zu lassen – ohne dass dem Arbeitgeber ein Attest des Amtsarztes vorgelegt werden muss. Stadtsprecherin Christine Homann erklärt auf MAZ-Anfrage: „Das Landesbeamtengesetz sieht hier keine Begrenzung vor. Bestehen aber beim Dienstherrn Zweifel über die Arbeitsunfähigkeit des Beamten, so kann ihn der Dienstherr (amts-)ärztlich untersuchen lassen.“ Und: Wenn der Beamte oder die Beamtin dauerhaft nicht mehr in der Lage sei, die Dienstpflichten zu erfüllen, so ist die Person in den Ruhestand zu versetzen – gemäß Paragraf 26 Beamtenstatusgesetz.

„Die Feststellung trifft der Hauptverwaltungsbeamte in der Regel aufgrund eines ärztlich beauftragten Gutachtens“, so Homann weiter, „es sei denn, der Beamte hat aufgrund einer Erkrankung innerhalb von sechs Monaten insgesamt mehr als drei Monate keinen Dienst getan, und es besteht keine Aussicht, dass die Dienstfähigkeit innerhalb weiterer sechs Monate wiederhergestellt ist.“ Dann könnte eine solche Feststellung auch ohne Attest getroffen werden.

Kürzlich wurde kolportiert, dass Behrendt in absehbarer Zeit wieder auf ihren Arbeitsplatz zurückkehren könnte. Doch ob das Dauer-Drama um die Denkmalamt-Chefin dann glücklich beendet ist, darf bezweifelt werden. Immerhin hat Behrendt trotz der Kürze ihrer aktiven Tätigkeit – insgesamt nur wenige Monate nach ihrem Dienstantritt im März 2019 – schon viel Staub aufgewirbelt. Im Juli 2019 wurde bekannt, dass Behrendt nach Essen wechseln wollte. Die Verwaltung wurde von Behrendts neuen Karriereplänen kalt erwischt – man erfuhr davon aus der Presse. Eine doppelte Klatsche, immerhin hatte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) ein hohes Maß an Anstrengung unternommen, um die Denkmalpflegerin an die Havel zu holen.

Zuletzt sorgte Behrendt erneut für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass ihre Berufung nach Essen gescheitert war. Auf die mündliche Zusage des Essener Rathauses war eine schriftliche Absage gefolgt. Man wolle das Denkmalschutz-Institut als Abteilung in das Stadtplanungsamt integrieren. Somit fiel die Stelle der Leiterin weg. Das Verfahren zur Besetzung brach man ab. Wie berichtet, ging Behrendt dagegen gerichtlich vor – erfolglos.

