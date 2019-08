Am heutigen Mittwoch beginnt in Potsdam das Bürgerbegehren für die Tarif-Rückkehr des städtischen Bergmann-Klinikums und alle seiner Töchter. Die Initiatoren bauen ihren Stand am Nachmittag vor dem Stadthaus auf. Die privaten Krankenhäuser in Potsdam verfolgen die Debatte – und lehnen sich zurück.