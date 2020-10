Potsdam

Neue Entwicklungen in der Diskussion um die Besetzung der Vizeposten im Landesvorsitz der Brandenburger SPD: Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kommt offenbar nun doch nicht bei einem der beiden Stellvertreterposten zum Zuge. Nach MAZ-Informationen soll Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Dietmar Woidke dies mit Schubert am Montagnachmittag so besprochen haben. Die beiden bisherigen Stellvertreterinnen – die Veltener Bürgermeisterin Ines Hübner und Finanzministerin Katrin Lange – sollen wohl weitermachen, heißt es aus Parteikreisen.

Daniel Keller hat sich für Schubert eingesetzt

Zuvor hatte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Daniel Keller, für Schubert als Woidkes Stellvertreter ausgesprochen. Auch die Nachwuchsorganisation der SPD, die Jusos, nominierte kürzlich Schubert als Stellvertretenden Parteichef für die Wahlen Anfang November – sie hatten auf personelle Veränderungen in der Führungsriege der Partei gedrängt.

David Kolesnyk. Quelle: SPD

Die personelle Veränderung wurde dann tatsächlich Wirklichkeit – allerdings nicht in Person von Schubert, sondern in Gestalt eines anderen Potsdamers: David Kolesnyk, SPD-Unterbezirkschef in der Landeshauptstadt, soll neuer Generalsekretär werden, wie am Montag überraschend bekannt wurde. Der bisherige Generalsekretär, Erik Stohn, möchte dieses Amt abgeben, um sich auf sein Amt als Fraktionschef im Landtag zu konzentrieren.

Andere SPD-Unterbezirke begehren auf

Kolesnyks Aufstieg hat in der Arithmetik der Brandenburger SPD offenbar indirekt auch wieder Auswirkungen auf Schubert – im Flächenland Brandenburg fürchten die Genossen aus der Breite des Landes seit jeher eine Dominanz der Potsdamer Parteifreunde. Mit Kolesnyk seien erst einmal genug Potsdamer in zentralen Funktionen der Partei vertreten, so die Ansicht. Andere SPD-Unterbezirke fangen an aufzubegehren, weil zu viele Potsdamer in führender Position agieren.

Von Ildiko Röd