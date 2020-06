Potsdam

Wie schon der Wiederaufbau der Garnisonkirche, so spaltet auch das Hilfsangebot des New Yorker Architekten Daniel Libeskind die Stadt. Nachdem am Mittwochabend öffentlich wurde, dass das Rathaus und die Stiftung und Fördergesellschaft für den Wiederaufbau den berühmten Architekten nach Potsdam einladen wollen, sind die Reaktionen nicht nur höchst unterschiedlich, sondern auch heftig ausgefallen. Und sie verlaufen nicht entlang der üblichen „Frontlinien“ von Gegnern und Befürwortern des Wiederaufbaus.

„Ich hatte einen bedeutungsvollen Ideenaustausch“

Auch Daniel Libeskind selbst hat auf MAZ-Anfrage reagiert: „Es ist noch sehr früh im Prozess. Ich hatte einen bedeutungsvollen Ideenaustausch mit dem Oberbürgermeister über die Garnisonkirche. Wir sind optimistisch und freuen uns auf die weitere Entwicklung dieses Projekts“, schrieb er am Donnerstag aus New York.

Fördergesellschaft will weiter den Inhalt vor der äußeren Form bestimmen

Matthias Dombert, Vorsitzender der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche, hat die Einladung von Libeskind nach Potsdam ebenso wie Altbischof und Stiftungschef Huber mitgetragen. „Wir konzentrieren uns weiter auf den Turm und halten uns an das Prinzip, wonach die äußere Form der Funktion folgen sollte. Aber mir gefällt, dass mit Daniel Libeskind ein international tätiger Architekt Interesse an diesem Ort hat. Das macht deutlich, dass die Bedeutung der Garnisonkirche weit über die Stadt hinaus reicht. Der Name Libeskind ist dabei eher programmatisch, als dass es darum geht, dass er hier am Ende tatsächlich bauen soll“, sagte Dombert am Donnerstag der MAZ.

Er bekräftigte auch, dass es bislang keinen Beschluss des Stiftungskuratoriums zur Mitarbeit von Libeskind gebe. Er und Huber hätten auf das Schreiben des New Yorkers reagieren wollen. „Wir haben unsere Diskussionsbereitschaft zu seinem Denkanstoß erklärt“, so Dombert. Dass Libeskinds Name gefallen ist, ändere auch nichts an der Tatsache, dass das Kreativhaus Rechenzentrum neben dem Turm derzeit baurechtlich nur geduldet wird. „Es wird viel zu leichtfertig vom Erhalt des Rechenzentrums gesprochen“, sagte Dombert.

Matthias Platzeck : „Hier lohnt sich jede Mühe und wir sollten dabei nichts übers Knie brechen“

Der frühere Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD), der einen Sitz im Kuratorium hat, sagte am Donnerstag der MAZ, dass man Oberbürgermeister Mike Schubert und der Stadt nur gratulieren könne, „weil das Interesse eines so weltbekannten Architekten zeigt, um was für ein spannendes Projekt es sich bei der Garnisonkirche handelt. Und dass Daniel Libeskind damit sein Interesse auch auf die Stadt lenkt, ist darüber hinaus ein gutes Zeichen für die Entwicklung Potsdams insgesamt.“

Das solle aber nicht davon abhalten, die anstehenden Schritte „mit den dafür zuständigen Gremien und selbstverständlich auch mit der Stadtgesellschaft gründlich - und wie ich mir wünschen würde - mit der nötigen Ruhe zu diskutieren.“ Platzeck will daher, dass es unbedingt bei der bisherigen Abfolge bleibt: „Erst Klarheit über den Inhalt und danach Debatte über die Form. Hier lohnt sich jede Mühe und wir sollten dabei nichts übers Knie brechen.“

Blick von der Turmbaustelle auf das Areal des einstigen Kirchenschiffs. Dort steht die temporäre Nagelkreuzkapelle und das Rechenzentrum (l.). Was dort langfristig entsteht, ist völlig offen. Oberbürgermeister Mike Schubert wünscht sich eine Jugendbegegnungsstätte. Quelle: Peter Degener

Die Reaktionen der Befürworter des Kirchenbaus

Unter vielen anderen Befürwortern des Projekts herrscht nach Nennung des Namens Libeskind allerdings Entsetzen. „Ich denke mal, der Meister hat Böses mit Potsdams Garnisonkirche vor, flankiert durch unseren OB“, schreibt Mitteschön-Aktivistin Barbara Kuster, die erklärte Verfechterin eines originalgetreuen Wiederaufbaus nicht nur des Turms, sondern auch des Kirchenschiffs ist. Sie nennt die von Libeskind errichteten Gebäude wie das Dresdner Militärmuseum eine „Betroffenheitsarchitektur“.

Architekturprofessor Ludger Brands von der Potsdamer Fachhochschule schreibt, er sei schockiert. Libeskinds Dresdner Bau stehe „für eine gebaute Verachtung historischer Architektur aus ideologischen Beweggründe“. Ein derartiges Projekt „käme einer zweiten Zerstörung der Garnisonkirche gleich“.

Viele Kommentatoren fürchten brachiale „Raumskulpturen“ ohne Rücksicht auf Bestehendes. Doch da meldet sich Harald Geywitz von der Kirchengemeinde zu Wort, der sich beispielsweise für das Erklingen des abgeschalteten Glockenspiels der Garnisonkirche auf der Plantage engagiert hatte, und hält dagegen.

„Die Kuppel der heutigen Nikolaikirche wurde im niedrig bebauten Potsdam Mitte des 19. Jahrhunderts sicherlich auch als ,Raumskulptur’ wahrgenommen, jedenfalls sprengte sie die Größenmaßstäbe. Allerdings setzte sie sich mit ihrer Umgebung sinnhaft auseinander. Bin gespannt, wie das in diesem Jahrhundert ausgeht“, schreibt er.

Kritiker der Garnisonkirche lehnen Schuberts Vorgehen ab

Die Kritiker des Projekts Garnisonkirche fordern seit langem einen sichtbaren Bruch im Stadtbild anstelle einer reinen Kopie. Das Hilfsangebot aus New York kommt dennoch nicht gut an. Das Netzwerk „Stadt für alle“ hat am Donnerstag vor allem Mike Schubert kritisiert. Der habe im Hauptausschuss „der versammelten Mannschaft“ offeriert, dass er schon einen Stararchitekten für das Areal Garnisonkirche/Rechenzentrum an der Angel hat. „Doch was soll der eigentlich bauen?“, fragt das Netzwerk.

Erst vor drei Wochen hatten die Stadtverordneten einen Vier-Stufen-Plan beschlossen, der das erst klären soll. „Und noch bevor überhaupt die erste Stufe begann, kommt der Oberbürgermeister schon mit einem Heilsbringer der Formen“, schreiben die Aktivisten. Sie fordern den Rathauschef nun auf: „Torpedieren Sie nicht den Prozess und die Debatte, die Sie selbst ins Leben gerufen haben mit Plattitüden und Namen.“

Die Initiative „ Potsdam Ohne Garnisonkirche“ stellt überrascht fest, dass Libeskind nach Potsdam eingeladen wird. „Wenn jemand wie Philipp Oswalt inhaltliche Ideen einbringen will, wird das von der Stiftung eiskalt ignoriert“, schreibt die Initiative. Der Architekturprofessor Philipp Oswalt fordert seit lange eine selbstkritischere inhaltliche Auseinandersetzung der Stiftung mit dem historischen Ort.

Doch auch unter den Kritikern des Wiederaufbaus gibt es Fans der Bruch-Architektur von Libeskind: „Ein Raumkörper, der die Spaltung, die Problematik an dieser Stelle architektonisch bearbeitet und auf Jahrhunderte sichtbar macht – und wenn wir alle mal nicht mehr sind, dann wird man sich fragen, was an dieser Stelle passiert ist“, lobte beispielsweise Dirk Harder, Netzwerker für die Belange von Kindern und Jugendlichen, die mögliche Mitarbeit von Libeskind am Projekt.

Stimmen aus der Stadtpolitik

Das von Mike Schubert der Einladung vorangestellte Motto„Brüche deutlich machen – Brücken bauen“ gefällt dem Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke). „Es wäre gut, wenn die historischen Widersprüche auch architektonisch dargestellt werden. Etwas ganz Neues zwischen Ostmoderne und kopiertem Barock.“

Grünenchefin Janny Armbruster verweist in einer Reaktion auf den kürzlich beschlossenen Fahrplan, wonach erst der Inhalt und das Konzept für den Bau erarbeitet werden soll. „Stararchitekt Liebeskind wird von der Stadt wissen wollen, welcher Nutzzweck erfüllt werden soll“, schreibt sie und fordert die Einhaltung der logischen Schritte.

Für die CDU, die sich zuletzt für den originalgetreuen Wiederaufbau des Kirchenschiffs stark gemacht hatte, kommentierte Fraktionschef Götz Friederich sarkastisch: „Eine ganz freudige Nachricht. Die Probleme um die Garnisonkirche scheinen gelöst zu sein. Daniel Libeskind kommt nach Potsdam, bekommt den Auftrag, schafft den Bruch und die Brücke.“ Oder nicht? „Es bleibt abzuwarten, ob nicht doch ein Schritt nach dem anderen gemacht werden sollte“, fügte Friederich dann in vollem Ernst hinzu. Für einen „Federstreich“, mit dem alle Probleme verschwinden, sei das Projekt zu wichtig.

