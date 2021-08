Innenstadt

„Die Filmdokumente von damals sollte man so wenig wie möglich zeigen“, findet Volker Schlöndorff: „Dass ein Zeitzeuge erzählt, ist viel stärker, als einfach nur hinglotzen.“ Und so hat der Filmregisseur das Wagnis unternommen, 1000 Fragen von Schülern und Firmenmitarbeitern über die Konzentrationslager des Nazi-Regimes zu sichten und einen Teil davon vier Stunden lang einem Mann zu stellen, der diese Lager überlebt hat, sogar Auschwitz.

Der eineinhalbstündige Zusammenschnitt des Mega-Interviews mit dem 100 Jahre alten Zeitzeugen Leon „Henry“ Schwarzbaum war am Sonntag im Rahmen des Jüdischen Filmfestivals im Filmmuseum zu sehen. Am Mittwoch wird er nocheinmal gezeigt, dann auch einer Reihe von Auszubildenden des Edis-Energiekonzerns in Potsdam, die zu den Fragestellenden gehörten. Die Festivalmacher hoffen, diesmal auch Schwarzbaum begrüßen zu können, der am Wochenende wegen einer Sturzverletzung nicht kommen konnte, aber auf der Leinwand sehr lebendig wirkte.

Ob er gläubig sei und gebetet habe, wollten die Schüler wissen: „Nein“, antwortet der alte Mann im Film bedächtig; er habe alle jüdischen Feiertage mitgemacht in der Familie, im Vernichtungslager aber nie gebetet. Er habe Lastwagen voller nackter Menschen gesehen, Frauen, Männer, Kinder, die auf dem Weg in die Gaskammern die Hände zum Himmel streckten und beteten. „Die waren schon verloren“, sagt Schwarzbaum. Flammen und Rauch schlugen aus den Schornsteinen der Verbrennungsöfen: „Es gab nichts zu erhoffen vom lieben Gott. Gott war nicht da.“

Keine menschlichen Gesten

Gläubig war er also nicht, und gesungen, um sich Mut zu machen, hat er auch nicht. Außer den Franzosen tat das keiner; es war ja streng verboten. So wie das Ausfüttern der dünnen Häftlingskleidung mit Zeitungen im Winter. Wer damit erwischt wurde, wurde schwer bestraft. Auch bei Frost liefen sie barfuß in Holzpantinen. Das Trinkwasser stank, das Essen konnte keiner Essen nennen, aber von den Kümmerlichkeiten behielt Leon Schwarzbaum stets einen Brotkanten in der Lagerkleidung zurück und ein paar Kieselsteine, an denen man lutschte, wenn der Durst nicht auszuhalten war.

Hat ihm jemals ein Deutscher geholfen im Lager? Nein, er habe nie solche menschlichen Gesten erlebt, sagt er. Oder nur ein einziges Mal, als eine Frau einem Wachmann einen geerbten Ring anbot, damit er sie nicht erschießt, wenn sie die Flucht versucht. Der Mann gab ihr den Ring zurück, sie werde ihn noch brauchen. Was aus der Frau wurde, weiß Schwarzbaum nicht, der mal mitansehen musste, was die SS mit Menschen machte, die entkommen wollten. Vor seinen Augen erschoss ein Offizier ein 16 oder 17 Jahre altes Mädchen. „Ich hatte Angst, dass der jetzt auch mich erschießt.“

Feste Arbeit bewahrte vor dem Tod

Dass Schwarzbaum überlebte, verdankt er dem Rat eines Friseurs, der alle neuen Häftlinge von oben bis unten kahl scheren musste: „Wenn Du länger leben willst, such Dir eine Arbeit!“ So wurde er Lagerläufer und meldete den Bewachern jede Neuankunft, vor allem von ganz hohen Offizieren. Alle Soldaten im Lager kannte er mit Namen, und er wusste, wie alle Häftlinge mit ihm, dass im Lager nicht nur Menschen massenhaft vernichtet wurden, sondern auch, dass man Experimente mit ihnen machte. Einen der Bewacher, der ihn mal mit einem Gewehrkolben geschlagen hatte, traf er nach dem Krieg auf dem Ku’damm in Berlin. Der Ex-SS-Mann fing sich „schwere Keile“ ein von Schwarzbaum und einem Freund, die ihn dann der Militärpolizei der Briten übergaben. Ob er mal Rache nehmen wollte, fragt Schönbohm: „Sehr gern“, gesteht der Ex-Häftling: „Ich wusste nur nicht, wie.“

Vier Stunden lang hat Regisseur Volker Schlöndorff den Auschwitz-Überlebenden Leon Schwarzbaum interviewt und einen Filmn daraus gemacht. Quelle: Repro: Rainer Schüler

Zwangsarbeit bei Siemens führte ihn aus dem Vernichtungslager. Im Werk außerhalb ging es zwar kaum besser zu, doch der Konzern brauchte die Arbeitskäfte. „Die SS hatte da nichts zu sagen“, erzählt Schwarzbaum, der noch andere Lager erlebte, Sachsenhausen etwa, von wo alle Lager der SS gelenkt wurden, europaweit.

Ganze polnische Familie ermordet

Seine Familie hatten die Deutschen in Auschwitz ermordet, ehe Schwarzbaum da hin kam. Doch in den USA hatte er noch Brüder und Schwestern seines Vaters. Bei ihnen wollte er wieder Fuß fassen nach dem Grauen von Krieg und Lagern, doch sie interessierten sich nicht für ihn. Er wurde krank und kehrte nach Deutschland zurück, wo er in Berlin die Frau eines früheren Offiziers lieben lernte und heiratete. Ja, sagt er, man könne auch als jüdischer Vernichtungslagerhäftling unter Deutschen leben, wie man sieht, sogar mit ihnen. Und ihnen, vor allem der jungen Generation will er erzählen, was ihre Vorfahren den Juden vieler Länder angetan haben.

Er erzählt es immer wieder, zwar mit Gedächtnislücken, doch Schönbohm führt ihn über die Lücken einfühlsam hinweg zu anderen Erinnerungen.

Von Rainer Schüler