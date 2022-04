Potsdam

Die Reisebranche in Potsdam hat zwei schwierige Jahre hinter sich – wegen Corona war das Reisen teilweise sogar verboten. Manche Anbieter mussten aufgeben. Doch jetzt nach dem Ende der meisten Beschränkungen setzt ein neuer Boom ein, berichten Reisebüros in der ganzen Stadt: Die Potsdamer fahren wieder in den Urlaub – jetzt aktuell über Ostern und im Sommer, aber auch sehr spontan. Wohin sie fahren und was sich geändert hat, hat die MAZ nachgefragt.

„Die Potsdamer zahlen mehr und gönnen sich was“

In Bianca Weidemanns Reisebüro „Holiday and Sun“ buchen die Kunden neuerdings mehr Fernreisen. Das beliebteste Ziel für diese sei die USA, so Weidemann. Auch Kreuzfahrten seien beliebter geworden. Über Ostern waren vor allem die kanarischen Inseln und Ägypten bevorzugte Reiseziele der Potsdamer. Eines haben alle Ziele gemeinsam: sie sind teurer geworden. „Man kann nicht eine Sache hervorheben, die teurer geworden ist. Es ist wie bei den Lebensmitteln: wirklich alles ist teurer geworden“, erklärt Weidemann. Die Potsdamer seien allerdings bereit, mehr Geld auszugeben, und nicht nur, weil das Reisen sowieso schon teurer geworden ist. „Die Menschen zahlen gerade gerne mehr und gönnen sich auch mal was. Sie machen luxuriöser Urlaub. Viele haben während der Pandemie keinen Urlaub gemacht“, so Weidemann.

Im Reisebüro von Udo Beyer hingegen gibt es keine Urlaubsziele, die sich nach Wegfallen der meisten Maßnahmen herauskristallisiert haben. „Die Kunden nehmen alles, was günstig ist“, erklärt eine Mitarbeiterin des Büros. Wie in schon in den vergangenen Jahren seien über Ostern „immer noch Mallorca, Griechenland und die Türkei sehr beliebt“, sagt sei.

„Der Nachholbedarf in Potsdam ist groß“

Im Reisebüro von Anja Schmidt buchen die Menschen sowohl über Ostern als auch zu anderen Zeiten ebenfalls keine Reiseziele im Speziellen, sondern suchen einfach die Ferne. „Der Nachholbedarf ist groß. Das merkt man wirklich“, erklärt eine Mitarbeiterin. Die Kunden würden neuerdings aber verstärkt Ferienhäuser, kleinere Hotels und Yoga-Retreats buchen. Auch neu sei eine gewisse Spontanität beim Buchen, berichtet die Mitarbeiterin.

Bei Henselmann-Reisen sind vor allem Kreuzfahrten und Fernreisen beliebter geworden. Vor allem die USA werde häufig von Kunden gebucht, so eine Mitarbeiterin des Reisebüros. Die Länder rund um das Mittelmeer bleiben weiterhin eine Konstante bei den Urlaubern aus Potsdam. Über Ostern buchten die Potsdamer bei Henselmann-Reisen neben Mallorca und der Türkei aber vor allem Reisen nach Ägypten und in den Oman. „Die Menschen buchen luxuriöser. Man merkt, dass sie zwei Jahre so gut wie gar nicht verreist sind“, so eine Mitarbeiterin des Büros. Von neuen Trends lese sie zwar häufig, aber im Buchungsverhalten der Potsdamer bemerke sie diese nicht.

Im Reisebüro Reiseland wiederum sind gerade die Fernziele gefragt. „Thailand, Mauritius, die Seychellen und die Malediven sind gerade sehr beliebt. Vor allem die Malediven sind gerade der absolute Renner“, so Bodo Nossack, Mitarbeiter des Reisebüros. Weiterhin gelte allerdings: „Die Ziele im Mittelmeerraum bleiben die beliebtesten Reiseziele der Potsdamer“, so Nossack.

Auch das Reiseland bietet seit neustem mehr Spontanität beim Buchen. „Es gibt jetzt eine neue flexible Option, bei der die Kunden bis drei Wochen vor Reiseantritt noch kostenfrei umbuchen oder stornieren können. Das nutzen die Kunden vermehrt. Sie sind viel spontaner geworden“, erklärt Nossack. Auch die Preiserhöhungen sind in der Tourismusbranche deutlich bemerkbar. „Vor allem die Flugpreise sind gestiegen. Das liegt vor allem an den Kerosinpreisen. Die machen sich deutlich bemerkbar“, so Nossack. Davon lassen sich die Potsdamer allerdings nicht vom Reisen abhalten. „Die Potsdamer sind mehr als bereit zu reisen. Man merkt das gerade sehr. Am Ostersamstag hatte ich ordentlich zu tun. Ich bin zufrieden“, sagt Nossack.

Busreise-Anbieter in Potsdam stöhnt unter Spritpreisen

Volker Haas traf die Pandemie besonders hart. Während der Lockdowns wurde seinem Busunternehmen quasi ein Berufsverbot erteilt. Während dieser Zeit durfte er keine Reisen durchführen. Trotz staatlicher Hilfen hat diese Zeit das 30 Jahre alte Unternehmen hart getroffen. „Man muss allerdings auch sagen, dass immer, wenn die Lockdowns zu Ende waren, wieder viele Menschen mit auf die Reisen gekommen sind“, so Haas weiter.

Nach dem Ende vieler Maßnahmen kommt aber nun das nächste Problem Haas Firma zu: die steigenden Spritpreise. „Für mich ist das ganze eine Kostenexplosion. Wir haben zwei Reisebusse und im Monat zahle ich an der Tankstelle jetzt 1500 bis 2000 Euro im Monat mehr“, sagt Haas. Deshalb gehe der Trend nun immer mehr hin zu kurzen Touren. „Ich denke, dass es in Zukunft mehr Tagesfahrten geben wird. Aktuell gehen die meisten davon an die Ostsee. Die Rentner sind dann abends wieder zu Hause und müssen auch nicht zu tief in die Tasche greifen. Eine Tagesfahrt kostet meist 50 bis 60 Euro“, erklärt Haas.

Von Nick Wilcke