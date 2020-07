Babelsberg

Die Corona-Krise würgt die Reisebranche ab. Der tourismuspolitische Sprecher des Unternehmerverbandes Berlin-Brandenburg, der Babelsberger Reisebürobetreiber Thomas Dippe, schätzt, dass die Hälfte der Büros die Epidemie nicht überleben wird. „Wir hatten im April einen Buchungsrückgang von 92 Prozent“, sagte Dippe am Mittwoch der Märkischen Allgemeinen Zeitung: „Jetzt haben wir minus 86 Prozent.“ Von 54 Reisebüros in Potsdam kenne er schon fünf, die dicht machen müssen: „Aber bis Ende September dürfen sie keine Insolvenz anmelden. Der große Tsunami kommt am 1. Oktober.“

Hilfspaket des Bundes zu schwierig

Das jüngste Hilfspaket der Bundesregierung knüpfe die Auszahlung von Geld an viel zu viele und zu komplizierte Bedingungen, sagt Dippe. So müsse ein Steuerberater den Antrag stellen: „Viele haben aus Kostengründen aber keinen.“ Mitarbeitergehälter dürften in die Anträge nicht einberechnet werden, obwohl sie das Gros der Ausgaben ausmachen. Er persönlich sei „ausgeblutet“, so Dippe: „Die erste Hälfte meiner Altersvorsorge hat Thomas Cook gefressen; die zweite frisst Corona. Ich bin gerade 59 geworden und habe nichts für das Alter. Ich darf nicht aufhören. Man muss mich mit den Füßen zuerst raustragen.“

Thomas Dippe vor einem Reisebüro in Babelsberg. Quelle: privat

Reiseexperten als Erntehelfer

Seine Mitarbeiter retten sich mit Call-Center-Arbeiten, aber Dippe kennt auch Reiseunternehmer, die jetzt Erntehelfer sind. „Wir müssen unsere Provisionen für abgesagte Reisen an die Veranstalter zurückzahlen, aber die Büros haben kein Geld mehr.“ „Anfang 2020 war ich schuldenfrei und ein prosperierendes Unternehmen. Sollte ich Corona überleben, hab’ ich nur noch Schulden am Hacken.“

Wenig Umsatz mit Deutschland

Deutschland-Reisen werden laut Dippe zwar verstärkt nachgefragt, machen aber maximal 30 Prozent der Buchungen aus. Wenn sonst für eine Fernreise 10.000 Euro bezahlt wurden, investiert man jetzt für Deutschland höchstens 1000 Euro. „Gut, dass Karstadt in Potsdam gerettet wird“, sagt Dippe: „Da werden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt für 60 Mitarbeiter, aber nicht für 150 in den Reisebüros.“ Bei Karstadt habe der Vermieter für 15 Jahre zwei Drittel der Miete erlassen: „Bei uns macht das keiner.“

Vorwurf an die Bundesregierung

Dippe macht auch die Bundesregierung verantwortlich für die Existenzkrise. Der Bund habe zunächst die weltweite Reisewarnung erst aufgehoben und kurz danach für 160 Länder faktisch wieder eingeführt, indem diese vom RKI als „Risikogebiete“ eingestuft wurden.

Er sagt: „Bis Ende August sind wir fast handlungsunfähig. Es gibt ein bisschen Griechenland, ein wenig Italien.“ Kroatien sei schon wieder ein Problem, Bosnien nicht erreichbar, die Türkei nicht zu buchen. Dabei sei die Reproduktionszahl (der Wert, wie viele andere ein Corona-Infizierter ansteckt) woanders viel besser: in Kuba etwa bei 0,08. Trotzdem dürfe keiner hin.

Von Rainer Schüler