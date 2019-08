Am Stern

Der Schock sitzt den Bewohnern des Hauses am Niels-Bohr-Ring 21 auch am Freitag um die Mittagszeit noch tief in den Knochen. Am schlimmsten hat es den 59-jährigen Thomas Marschallek erwischt, der jetzt auf der Couch bei seinem Nachbarn Matthias Reinke sitzt. Auch Nancy Stranz, die Nachbarin aus einem oberen Stock des Pro-Potsdam-Wohnhauses, ist da. Ein bisschen haben sie versucht, sich mit Dart-Spielen abzulenken. Aber die Bilder der vergangenen Nacht lassen sie nicht los. Flammen, Ruß, Rauch und ein Balkon, der aussieht wie nach einem Bombenabwurf. Aber das Schlimmste: Die Wohnung von Thomas Marschallek hat durch den nächtlichen Brand schwer gelitten. Oder wie es einer der Anwesenden formuliert: „Die Bude ist komplett im Arsch.“

Glück im Unglück: Mieter Marschallek konnte noch rechtzeitig von der Polizei und der Feuerwehr aus der Wohnung geläutet werden. Kurz danach, so erzählt es der kleine Mann, seien die Fensterscheiben im Wohnzimmer wegen der Flammen zerborsten. Auch Stunden danach sind die Verheerungen schrecklich anzusehen. Dort, wo die Scheiben waren, gähnen nur noch leere Höhlen. Geschmolzene Markisenreste kleben wie massige Wülste an den Balkonen, wo das Feuer bis in die oberen Etagen geklettert war. Marschal-leks Balkon weist ein riesiges Loch auf. Auch die Wand neben dem Fenster ist als solche kaum mehr zu erkennen. Als ob die Zerstörungen nicht schon schlimm genug wären, treibt die Mieter noch die Frage nach dem Warum um. Sie haben einen schlimmen Verdacht: „Ein Brandanschlag.“

Auch Mülltonnen brannten

In der Presseerklärung der Polizei wird vom „Verdacht der schweren Brandstiftung“ gesprochen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Doch was war passiert? Nach Angaben der Polizei wurden in der Nacht auf Freitag gegen 3.30 Uhr Beamte zu einer brennenden Mülltonne in die Max-Born-Straße gerufen. „Auf der Anfahrt stellten die Polizisten jedoch einen bereits in voller Ausdehnung brennenden Balkon in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus im Niels-Bohr-Ring fest“, heißt es. Die Beamten informierten die Feuerwehr und begannen, das Haus zu evakuieren – „da die Flammen des Balkonbrandes im Erdgeschoss bereits auf die darüberliegenden Balkone überzugreifen begannen“. Drei Mieter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Drei weitere Bewohner konnten nach ambulanter Versorgung vor Ort entlassen werden.

Abgesehen von der unbewohnbaren Wohnung von Thomas Marschallek gab die Feuerwehr am frühen Morgen Entwarnung: Alle anderen Wohnungen wurden wieder freigegeben. Bereits kurz nach dem Schock-Ereignis war die Rufbereitschaft der Pro Potsdam mitten in der Nacht am Niels-Bohr-Ring 21 eingetroffen. Ihr Angebot, Mar-schallek in einem Hotel einzuquartieren, lehnte dieser jedoch ab. „Er kann bei uns wohnen“, versichern die anderen Mieter beim Besuch der MAZ, bei dem schnell klar wird: Alle strengen sich sehr an, um dem Hartz-IV-Empfänger unter die Arme zu greifen. Sogar einen Spendenaufruf haben sie bei Facebook gestartet; schließlich ist fast die ganze Einrichtung – inklusive neuem Fernseher und Kühlschrank – zu Schaden gekommen.

Erinnerungsstücke der Mutter sind verloren

Aber was noch schwerer wiegt: „Auch die ganzen Erinnerungsstücke an seine verstorbene Mutter waren in der Wohnung“, erzählen die Nachbarn mit besorgtem Blick. Thomas und Hildegard hatten gemeinsam in der Wohnung gelebt; unzählige kleine Dinge – von „Ü-Eier-Figuren“ bis zu Püppchen und Bildern – erzählen noch von der Mutter, die vor zwei Jahren starb. Was in der momentanen Tristesse ein bisschen tröstet: Immerhin hat der 59-Jährige eine Versicherung.

Und so versuchen sich die Menschen vom Niels-Bohr-Ring 21 wenigstens an kleinen Dingen aufzurichten. Sie erzählen, wie Robbie – Nancy Stranz’ zwölfjähriger Sohn – beim Verlassen der Wohnung noch schnell sein Zwergkaninchen holte und wie toll die Mitarbeiter des Krankenhauses bei den Untersuchungen waren. „Ein großer Dank an das Ernst-von-Bergmann-Klinikum“, sagt Nancy Stranz.

Die Unruhe bleibt jedoch bei den Menschen in der Gegend. Denn die Bilanz der Feuernacht wird bis auf weiteres wohl nicht für ruhigen Schlaf sorgen. „Inwieweit ein Zusammenhang zwischen insgesamt drei Mülltonnenbränden in der Max-Born-Straße, dem Niels-Bohr-Ring und dem Otto-Hahn-Ring in dieser Nacht und dem Balkonbrand besteht, wird in den kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Verdacht der schweren Brandstiftung Berücksichtigung finden und ist Gegenstand der Ermittlungen“, erklärt die Polizei.

-----------------------------------------------

Bitte der Polizei: „Zeugen, die in der vergangenen Nacht zwischen 00.30 Uhr und 3.40 Uhr in der Max-Born-Straße, dem Niels-Bohr-Ring oder im Otto-Hahn-Ring sowie in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen konnten, die mit den geschilderten Sachverhalten in Verbindung stehen könnten oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer: 0331-5508-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular in unserem Bürgerportal unter: www.polbb.eu/hinweis nutzen.“

Von Ildiko Röd