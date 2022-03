Potsdamer Reservist Clemens Viehrig: „Es ist nicht selbstverständlich, in Freiheit zu leben“

Potsdam

Clemens Viehrig ist im Brandenburger Infrastrukturministerium tätig und CDU-Stadtverordneter. Der Hauptmann der Reserve war von 1998 bis 2010 als Offizier bei der Bundeswehr.

Herr Viehrig, in welcher Funktion waren Sie tätig?

Clemens Viehrig: Als Panzergrenadieroffizier war ich unter anderem im Kosovo und 2009 in Afghanistan. Zuletzt habe ich als Adjutant des Kommandeurs der 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig gedient. Gerade an meine Zeit als Zugführer erinnere ich mich sehr gerne zurück, da man mit seinen Soldaten sehr nah bei den Menschen vor Ort war.

„Krisenstab bei Arbeit unterstützen“

Es steht im Raum, dass Reservisten eingezogen werden können. Was hieße das für Sie persönlich?

Jeder beorderte Reservist ist auf einem bestimmten Dienstposten eingesetzt. Entsprechend dieser Einplanung leistet er seinen Beitrag. In meinem Fall würde ich die Verbindung zwischen dem Krisenstab im Brandenburger Innenministerium und dem Landeskommando Brandenburg sicherstellen. Hier geht es vor allem darum, den Krisenstab bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Wie geht Ihre Familie mit diesem Thema um?

Zunächst gehört dies zu einer Verpflichtung als Reservist dazu. Ich glaube, dessen ist sich jeder Reservist bewusst. Aber natürlich hat keiner direkt an einen Krieg in Europa gedacht. Vielmehr denkt man zuerst an die Unterstützungsleistungen der Bundeswehr beim Hochwasser, beim Waldbrand oder aktuell bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Aber es gibt eben auch andere Einsätze. Und ja, wie viele Menschen in diesen Tagen macht sich natürlich auch meine Frau Gedanken und erinnert sich sofort an die Zeit, als ich in Afghanistan gedient habe.

Wird aus Ihrer Sicht von der Politik genug in dieser Situation getan?

Es ist toll zu sehen, wie vielfältig und breit die Unterstützung – auch in Potsdam – ist. Jetzt geht es zunächst darum, den Menschen in der Ukraine beizustehen. Persönlich freut es mich, dass sich die Positionen der Bundesregierung im Umgang mit der Bundeswehr innerhalb von Tagen gewandelt haben. Es ist eben nicht selbstverständlich, in Freiheit zu leben. Manchmal braucht es eben auch Soldaten, um diese Freiheit – auch robust – zu verteidigen.

„Gelbe Schleifen“ für Potsdam

Aufgrund Ihres Antrags haben im vergangenen Jahr die Stadtverordneten die Aktion „Gelbe Schleifen für Potsdam“ auf den Weg gebracht. Was steckt dahinter?

Der verantwortungsvolle und wichtige Dienst von Frauen und Männern in der Bundeswehr, aber auch allen anderen Blaulichtorganisationen, sollte mehr Anerkennung erfahren. Es geht darum, wie in der Öffentlichkeit ein geeignetes Symbol der Verbundenheit mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und ihren Familien am Standort Potsdam gezeigt werden kann.

Von Ildiko Röd