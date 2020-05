Abstand, Außenbar, veränderte Öffnungszeiten: Potsdamer Restaurants planen die Wiedereröffnung

Potsdam

Mit der Wiedereröffnung von Geschäften, Friseurläden und ab 15. Mai auch Restaurants kehrt ein Stück Alltag auch nach Potsdam zurück. Doch selbst, wenn die erste Phase der Pandemie geschafft ist, herrscht wohl noch lange keine Normalität. Schließlich gelten Mundschutzpflicht, Mindestabstände von anderthalb Metern und eine begrenzte Personenzahl in Geschäften weiterhin – und beeinflussen das Alltagsverhalten der Potsdamer.

Keiner weiß, was für wen gilt

Die Potsdamer Gastronomen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder für einen geordneten Neustart getrommelt, nun nehmen sie die Nachricht erstaunlich nüchtern auf. Das Problem: Ab dem nächsten Freitag dürfen sie zwar wieder Gäste empfangen – aber es ist bislang offen, unter welchen Voraussetzungen. Die Grundlage für sämtliche Öffnungen, auch für die der Bars, Kneipen und Restaurants, sollen „gemeinsame Hygiene- und Abstandskonzepte der Fachministerkonferenzen“ sein, heißt es von Seiten der Bundesregierung. Vor der kompletten Schließung hatten die Gastronomen kurzzeitig eine Übergangsregelung gehabt, eineinhalb Meter Abstand zwischen den Tischen und verkürzte Öffnungszeiten sollten für die nötige Hygiene sorgen. Doch nun weiß niemand, was gilt, oder wer überhaupt von den neuen Regeln betroffen ist.

Vorbereitet sind die Potsdamer Gastronomen: Die Kneipe Hafthorn und die Bar Fritzn haben sich bereits Masken mit den eigenen Logos angeschafft. Quelle: privat

„Es ist schwierig, dass wir einfach keine Vorgaben kennen“, sagt Jörg Frankenhäuser, der Betreiber des Sternerestaurants Kochzimmer. „Wenn ich spekulativ sage, der Gast muss sich auf eine bestimmte Art verhalten, dann ist die Frage, ob sich der Gast darauf einlässt. Denn natürlich wollen unsere, wollen alle Gäste eine Leistung, die sie kennen.

Das sagt der Chef des Kochzimmer

Wenn die nicht gebracht werden kann, muss ich mich fragen, ob ich das machen kann und wie wirtschaftlich das ist.“ Frankenhäuser gehört zu den Gastronomen, die in der Krise kreativ wurden, er bietet verschiedene Menüboxen mit hochwertigen Speisen für zu Hause an – und zwar mit großem Erfolg.

Dieses Konzept soll fortgeführt werden, sagt der Patron. Für die Öffnung ist sein Plan: „Jeder muss seinen Weg finden. Und wir warten jetzt ab, wie die Bestimmungen sind.“

Stimmen aus der Villa Kellermann und aus der Gaststätte Otto Hiemke

Ähnlich äußert sich der Berliner Spitzenkoch Tim Raue, der die Villa Kellermann am Heiligen See betreibt, im sozialen Netzwerk Instagram. „Wir können es kaum erwarten!“, schreibt er, „bald geht es endlich wieder los und die Villa Kellermann öffnet ihre Türen.“ Aber: „Wann genau und wie genau steht noch nicht zu 100 Prozent fest.“ Man halte die Gäste auf dem Laufenden.

Und auch in der Babelsberger Traditionsgaststätte Otto Hiemke ist die Freude gedämpft – und zugleich die Sehnsucht riesengroß. „Wir brauchen jetzt schnell klare Auflagen, um zu sehen, wie wir diese umsetzen könnt“, sagt Hiemke-Chefin Stefanie Zander. Die ersten Reservierungsanfragen seien bereits eingetroffen. „Wir sind vor allem froh, dass unsere Gäste uns die Treue gehalten und uns auf viele Arten unterstützt haben“, sagt Stefanie Zander. „Natürlich sind wir alle auch einfach aufgeregt, dass es offenbar wieder losgehen kann.“

Das sagen die Bar-Betreiber

Anders als Jörg Frankenhäuser und seine Restaurant-Kollegen wissen die Potsdamer Bar-Betreiber noch nicht einmal, ob sie überhaupt gemeint sind, wenn es um Öffnungen geht. Die Angaben der Landesregierung sind widersprüchlich. „Wir machen auf jeden Fall auf und halten uns an die Abstandsgebote“, sagt ein Barmann aus der Innenstadt. Also Longdrinks schlürfen mit Gesichtsmaske? Das soll nicht die Lösung sein. „Wir können uns eine gesunde Mischung vorstellen“, sagt Ronny Rammelt, einer der beiden Geschäftsführer der Bar Fritzn in der Dortustraße.

Denkbar wäre etwa, den gut eingeführten Lieferservice weiterzuführen und zunächst auf eine Außenbar und veränderte Öffnungszeiten zu setzen. „Wir passen uns den Regularien an. Dann können die Gäste eben Kaffee trinken und die guten Produkte aus lokalen Konditoreien bei uns kaufen.“ Der Fokus solle dabei beim Marken-Kern bleiben: Gute Drinks, gern hochprozentig. Zurzeit jedoch tappe man im Dunkeln, alles sei Spekulation.

Von Saskia Kirf