Potsdamer Rewe-Händler: Versorgung bricht wegen Coronavirus nicht zusammen

Innenstadt

„Die Versorgung der Menschen wird wegen Corona nicht zusammenbrechen“, sagt Siegfried Grube. Der Potsdamer Rewe-Marktinhaber hat „keine Angst, dass wir irgendeine Versorgungs-Krise kriegen“. Er könne zwar „zeitweise Engpässe bei einigen Warengruppen“ nicht ausschließen, sagte er der MAZ am Dienstag, sei aber „überzeugt, dass niemand verhungern oder verdursten muss – wir haben in Potsdam gutes Wasser aus der Leitung und in Deutschland 150 Großlager für Waren des täglichen Bedarfs.“ Selbst wenn einige Supermärkte und Discounter wegen Corona schließen, werde der Staat die Bürger versorgen. Er selbst hat feste Regeln zum Schutz der Beschäftigten und Kunden, sogar eine bebilderte Anleitung zum gründlichen Händewaschen und eine Anweisung zum Umgang mit der Corona-Gefahr.

Die Belegschaft muss sich regelmäßig und häufig die Hände waschen und eincremen, erst recht vor und nach Pausen. An den Kassen und im Frischebereich gibt es Desinfektionsspray; Seifenspender sind aufgehängt. Von Gummihandschuhen allerdings hält Grube nichts: „Da drin schwitzt man, und Bakterien oder Viren setzen sich außen trotzdem drauf.“

Ungewaschen solle niemand Obst oder Gemüse verzehren, sondern das mit warmem Wasser abwaschen, sagt er: „Das empfehlen wir immer, nicht erst seit Corona.“ Und am Backwarenstand gebe es Handschuhe für die Käufer. „Unsere Kunden sind diszipliniert“, lobt Grube: „Die durchsuchen das Obst und Gemüse nicht; wir sortieren das ja ständig aus.“ Wer das als Händler nicht macht, riskiere das massenhafte Anfassen der Ware und die Verbreitung von Erregern.

Viele Epidemien in 66 Berufsjahren erlebt

Die Corona-Krise ist in Grubes Augen auch ein Weckruf: „Endlich fangen die Leute in den oberen Etagen an, darüber nachzudenken, was wir auch im eigenen Lande produzieren könnten, statt es zu importieren. Nudeln müssen ja nicht aus Italien kommen.“ Dass manches dann teurer wird, sei nur gerecht. „In den Ländern ringsum wird Landwirtschaft nicht so massiv subventioniert, sind Lebensmittel also teurer. Wenn man aufhört, die Landwirtschaft zu stützen und die Preise niedrig zu halten, bekommt man höhere Preise und gerechtere Erlöse für die Bauern“, so Grubes Auffassung. Man müsse aber die Steuerlast der Erzeuger und Kunden senken, die mit mehr Geld auch mehr bezahlen könnten. „Für Ware soll bezahlt werden, was sie wert ist. Ich sage meinen Kunden immer wieder: Wenn Sie es billig haben wollen, bezahlen Sie das teuer. Das führt nämlich zu schneller Produktion und ungesunden Produkten, zur Missachtung von Vorschriften und gesundheitlichen Schäden.

Mehr lesen: Coronavirus: Hamsterkäufe in Potsdam?

Der Einzelhändler hat in 66 Berufsjahren schon viele Epidemien erlebt, die Maul-und-Klauen-Seuche etwa, als schon mal Orte abgeriegelt wurden und man nur über Desinfektionsmatten oder Seuchenwannen passieren durfte. „Wir haben das zu DDR-Zeiten immer mit Vernunft gelöst, auch dank strenger Regeln des Staates“, sagt Grube Italien und Frankreich seien zentral gesteuert und zu drakonischen Maßnahmen eher fähig als Deutschland, wo Anweisungen meist Ländersache sind oder kommunale Angelegenheiten. „Hier gibt es einen Flickenteppich widersprüchlicher Entscheidungen“, ärgert sich Grube. Wie könne es sein, dass in Leipzig die Buchmesse abgesagt wird, der Bundesliga-Fußball aber nicht? „Bei jedem Torschussliegen die sich Tausende in den Armen.“

Kein Wirtschaftszweig freut sich über Hamsterkäufe

Schwere Vorwürfe verteilt der Händler auch in Potsdam selbst. Er findet es „unbedacht“, Schülergruppen zur Klassenfahrt zu schicken in Regionen, die den Corona-Ausbruchsherden nahe waren und nun selbst Gefahrenorte sind: „Die haben ganz Potsdam gefährdet, belasten das Gesundheitswesen und verursachen enorme Kosten.“

Man dürfe keine Angst schüren, sondern müsse auf die alltägliche Vernunft setzen, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen, sagt Grube. Als „Unterstellung und Beleidigung“ weist er die Anmoderation eines Fernsehbeitrages vor einigen Tagen zurück, der Handel freue sich über größere Verkäufe wegen der Corona-Krise. „Kompletter Unsinn. Es gibt keinen Wirtschaftszweig, der sich über Hamsterkäufe freut. Was jetzt vermehr gekauft wird, wird später nicht mehr gekauft, weil es ja schon da ist. Davon hat keiner was.“

Mehr lesen: Potsdamer Risikoforscher zum Coronavirus: „An der Angst der Bürger sind viele interessiert“

Trotzdem rät das Urgestein des Potsdamer Einzelhandels und erfolgreiche Unternehmer in der DDR- und in der Nachwendezeit jedem, sich einen Warenvorrat für acht bis zehn Tage zuzulegen und ihn regelmäßig zu erneuern. Grube verweist auf die Schweiz, wo jedem Bürger ein Lebensmittelvorrat für eine Woche empfohlen wird. „Wir haben hervorragende Kühl- und Gefriertechnik und viele sehr lange haltbare Produkte im Sortiment“, Konserven zum Beispiel, aber auch Milchprodukte und sogar Brot, dass über Monate genießbar bleibt: „Ich selbst hab solch ein Brot zu Hause, wenn ich mal vergessen habe, frisch zu kaufen.“

Hoffnung auf Hilfe vom Staat

Dass derzeit Desinfektionsmittel und Toilettenpapier immer wieder ausgehen oder ganz vergriffen sind, ist der Versorgungsangst geschuldet, „aber nicht nur“, sagt Grube: „In Grippezeiten haben viele entdeckt, dass das weiche Toilettenpapier viel billiger ist als Zellstofftaschentücher.“ Und dass in der zweiten Februar-Hälfte 15 bis 18 Prozent mehr gekauft wurde als in der ersten, sei jedes Jahr zu beobachten: Nach Weihnachten sei das Geld in den privaten Haushalten knapp, und im Januar würden viele Jahresbeiträge abgebucht, Versicherungen etwa. Erst mit den Gehältern von Mitte Februar ändere sich das wieder; es werde mehr gekauft. „Bislang“, so Grube, „konnten wir die leeren Regale bis zum Abend stets wieder füllen.“

Sollte es im Markt einen nachgewiesenen Corona-Fall geben, sieht Grube verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Erkranktes Verkaufspersonal könnte durch Kräfte der Verwaltung ersetzt und die Ausgabe von Frischware aus den offenen Regalen hinter Theken verlegt werden, damit die Produkte nicht mehr durch Kunden angefasst werden. Härtere Maßnahmen müssten dann staatliche Behörden entscheiden, sagte der Marktbetreiber: „Ich gehe fest davon aus, dass der Staat auch uns Einzelhändlern hilft und kein Unternehmen wegen Corona krachen geht.“

Mehr lesen: Ein Supermarkt-Chef, der Kunden 50 Euro leiht

Von Rainer Schüler