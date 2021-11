Innenstadt

Nach dem Riesenandrang bei zwei mobilen Impftagen Anfang Oktober schreitet Rewe-Einzelhändler Siegfried Grube nun zur zweiten Aktion. Am 10. und 11. November wird nun im Markt-Center geimpft, in den Räumen einer früheren Bank-Filiale, die nicht mehr genutzt wird. Die Immunisierungen finden von 11 bis 18 Uhr statt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diesmal wird unter der Woche geimpft, nicht am Freitag und Samstag. „Für die Wochenend-Tage haben wir keinen Impfarzt bekommen“, sagte Grube am Dienstag der MAZ. „Impfen bleibt aber dringend nötig. Es wird Zeit.“ Man mache das unter dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“, denn nun sind bereits Booster-Impfungen möglich.

Die Auffrischungsimpfung wird mit Biontech oder Moderna vollzogen; auch der Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson steht wieder zur Verfügung. Als Drittimpfung plant Grube sogar einen Termin im Dezember, der aber noch nicht festgelegt ist.

Andrang war enorm

Zu den beiden Impfterminen im Oktober in einem Zelt vor dem Markt an der Breiten Straße waren 160 Menschen geimpft worden. Grube war von dem Zuspruch völlig überrascht und musste zahlreiche Interessenten wieder wegschicken, auch wenn sie von weit außerhalb Potsdams angereist waren und bis zu zwei Stunden Wartezeit in Kauf genommen hatten.

Es war die bislang erste und einzige Impfaktion im Einzelhandel von Potsdam. Weitere Aktionen anderer Rewe-Händler in der Region sind Grube nicht bekannt.

Von Rainer Schüler