Innenstadt

„Vor über 25 Jahren haben wir den Kindern von Tschernobyl geholfen“, sagt Siegfried Grube: „Jetzt helfen wir den Kindern dieser Kinder.“ 86 ukrainische Familien waren am Sonntag in seinem Rewe-Markt einkaufen, unter ihnen 60 Kinder. Jeder Familie schenkte Grube einen 50-Euro-Gutschein, 4300 Euro also insgesamt. Zehn Mitarbeiter waren ohne Bezahlung im Dienst. „Den Flüchtlingen stand die Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben“, erzählt das Händler-Urgestein: „Die haben mich weinend umarmt. Das fasst einen schon an emotional.“

Grube ist jetzt 83 und denkt gar nicht ans Aufhören, nicht geschäftlich, nicht in seinen Aktionen für den guten Zweck. „Dass ich soweit gekommen bin und in der Lage bin zu helfen, verdanke ich sehr vielen Menschen. Ich gebe der Gesellschaft was zurück. Ich bedanke mich mit den Aktionen auch bei meinen Kunden, denn von denen lebe ich. Als Potsdamer Einzelhändler habe ich eine Verpflichtung gegenüber Potsdam.“

Hilfe, lebensrettende, bekam er schon als kleiner Junge. So schwer krank war er 1943, dass das Krankenhaus seinen Vater anrief, er möge sich von seinem Sohn verabschieden; ihm könne keiner helfen. Der Vater holte den Jungen aus der Klinik und dann zwei Ärzte zu sich nach Hause: der eine ein Nazi, der andere ein Jude. Als die beiden sich gegenüber traten, taten sie es mit Hass. „Die haben sich beschimpft.“ Aber der Vater habe gedroht: „Ihr müsst meinen Jungen retten. Wenn Ihr Euch nicht besinnt, dass Ihr Ärzte seid, kommt Ihr hier nicht lebend raus.“ Sagte er und schloss die beiden mit dem Sohn im Zimmer ein. Eine Woche später spielte Siegfried wieder im Buddelkasten.

Als Kind gehandicapt

Wegen eines starken Augenleidens lernte er Jahre später als alle anderen Mitschüler Lesen, Schreiben, Rechnen. Der Niemegker Junge sollte Verkäufer werden, fand aber nur in Potsdam eine Lehrstelle, er wurde Jahrgangsbester. Als er 1956 ausgelernte hatte, sollte er zurück nach Niemegk. „Willste bleiben?“, fragte ihn der Personalchef des Warenhauses Potsdam. Er wollte. „Das Gespräch war so zehn vor 12“, erinnert Grube sich: „Um zwölf war ich schon Abteilungsleiter für Fahrräder, Motorräder, Nähmaschinen.“ Als gerade 17-Jähriger trat an die Stelle eines krebskranken Kollegen. „Am Abend, als ich aus dem Kaufhaus kam, dachte ich: Mist, wo schläfst du jetzt?“

Er ging zurück zum Internat seiner Berufsschule, das in einer Sommer-Umbauphase war, und fragte die Heimleiterin, ob er da schlafen könnte. Sie banden die Beine von zwei Sesseln zusammen und machten ihm ein Bett daraus. Vier Wochen schlief er da. Er kennt die Heimleiterin noch immer gut. Ihre Hilfe hat ihn selber hilfsbereit gemacht: „Helfen gibt mir innere Zufriedenheit.“

„Professor Flimmrich“ zu Gast

In seiner Zeit als Vizechef des Warenhauses gab es Kinderzeichenwettbewerbe. „Professor Flimmrich“ kam zur Siegerehrung mit Preisen aus dem Warenhaus. „Da war ein Mädchen von sechs, sieben Jahren, die jeden Tag im Warenhaus war, weil die Eltern arbeiten waren und sie allein zu Hause war“, erinnert Grube sich: „Es war warm und trocken; es gab immer was zu sehen.“

Potsdamer Mädchen täglich im Kaufhaus

Auch bei einer Preisverleihung tauchte sie auf. 200 Kinder saßen da, hatten was gezeichnet; sie nicht. „Kann ich da auch hin?“ „Hast Du eine Zeichnung abgegeben?“ fragte Grube zurück, hatte sie nicht. Kurzentschlossen ging er in die Spielwarenabteilung und holte eine Puppe. Die übergab er heimlich an den Flimmrich-Schauspieler Walter E. Fuß und lotste das Kind in die erste Reihe. Professor Flimmrich begrüßte sie gesondert und hatte ihr, die nichts gezeichnet hatte, sogar was mitgebracht. „Das Mädchen kam noch zwei Jahre danach mit dieser Puppe zu uns ins Warenhaus.“, sagt Grube: „Sie war ihr ganzer Stolz.“

Viele Aktionen hat Grube seitdem „vom Zaun gebrochen“, drei Jahrzehnte lang diverse Kitas unterstützt in Potsdam und seinem Wohnort Falkenrehde. Im Kaufhaus setzte er durch, Mitarbeiter auch mal zu loben und Dank zu sagen für die Arbeit. Er entwarf Anerkennungsurkunden und lud zur Übergabe den Stadtchef ein: Wilfried Seidel war von 1984 bis 1989 Oberbürgermeister; er übergab die Urkunden.

Wunschkonzert am „Broadway“

Auf der Brandenburger Straße veranstaltete er alljährlich zum Sommeranfang ein Straßenfest; das Polizeiorchester spielte an der „Familie Grün“ Wunschlieder für die Verkäufer auf der Brandenburger Straße. Zu Weihnachten durften sich die Angestellten einen Titel wünschen im Radio und bekamen ihn gespielt. „Sowas kostet kein Geld. Man muss es nur organisieren.“

Man müsse dafür sorgen, dass Menschen nicht vergessen werden, findet Grube. Warenhaus-Direktor Martin Dralle war ihm so einer, wie ein strenger Vater und „sehr sehr menschlich.“ Als Dralle 80 wurde, organisierte Grube Glückwünsche von Handelsdachverbänden, lud andere Warenhauschefs zur Feier ein. Man schenkte dem alten Herrn ein Radio, das er dreiviertelacht einschalten sollte: Geburtstagswünsche kamen „on Air“ in die Feier im Kaufhaus. „Ich hab’ mich mit der Feier völlig übernommen und selbst noch 500 Mark dazugegeben zu den geplanten 200.“ Als das durchsickerte in die Belegschaft, sammelten die Kollegen und gaben Grube das Geld zurück.

Grube wurde zum Großhandel beordert; sein letzter Arbeitstag in Potsdam sollte unauffällig werden, doch Grubes Truppe sah das anders: Zum Abschied schenkte man ihm eine Glashütte-Armbanduhr: „Das war was richtig Gutes damals, 1973“, sagt er, „hat knapp 300 Mark gekostet. Ich habe die noch und trage sie zuweilen, eine Automatik. Die zieht sich alleine auf.“ Grube ist noch heute tief gerührt.

Potsdams erster Penny-Markt

Kurz nach der Wende, am 24. März 1990, machte nach Grubes Vorarbeit an der Roseggerstraße der ersten Penny-Markt von Potsdam auf. Wenig später kaufte sich von der Treuhand einen 80-Quadratmeter-Laden der früheren HO der DDR in der alten Markthalle. Als der Flachbau abgerissen werden sollte, schrieb er über Nacht ein Wirtschaftskonzept, bekam das größte Geschäft im neuen Center zugesprochen.

Weihnachten ’92 war ein ganz besonderes Ereignis für den Geschäftsmann Siegfried Grube, es war ein Sonntag. Ganz Potsdam hielt die Läden zu, doch Grube machte halbtags auf, wie das so üblich ist am 24. Dezember. „Wir sind doch Dienstleister“, erklärte er den Kunden und machte in den drei Stunden so viel Umsatz wie sonst an zwei Tagen.

Spargelschälen als Benefiz

Legendär geworden sind seine Spargelschälwettbewerbe, bei denen Spitzen-Köche von Berlin und Brandenburg den besten Schäler ihrer Zunft ermittelten. Ministerpräsident Manfred Stolpe hat da mal mitgemacht und Oberbürgermeister Jann Jakobs. Die Erlöse gingen an den Multiple-Sklerose-Verband, an den Kanuverband, den Garnisonkirchverein. Für den Wiederaufbau des Gotteshauses schuf er eine Sekt- und eine Schokoladen-Reihe, ließ den Turm aus Legosteinen bauen. Inzwischen verweigert er der Fördergesellschaft sein Gefolge, weil sie sich vom barocken Vorbild entfernte.

Impfen, impfen, impfen

In der Corona-Pandemie setzte er schneller als alle anderen Einzelhändler strenge Zutrittsregeln durch und veranstaltete als einziger Marktbetreiber Impfaktionen. Mit Warentüten bedankte er sich mehrfach im St.Josefs-Krankenhaus und im Klinikum für deren Arbeit gegen die Seuche, und im für das „Josefs“ bereitet sein Markt-Koch Arno Schmädicke Essen für sterbenskranke Menschen. „Das Helfen liegt in meiner Familie“, sagt Grube: „Das bricht auch nicht ab, wenn mir die Kraft ausgeht und mein Sohn Thomas den Markt allein betreibt.“ Siegfried Grube ist ein Mensch von Dankbarkeit und dankt vor allem einem Menschen für jahrzehntelange Hilfe: „Ohne meine Frau hätte ich das als Mensch und als Geschäftsmann nie geschafft.“

Von Rainer Schüler