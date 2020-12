Bornstedt

Vorweihnachtlicher Geldsegen für die Feuerwehr: Die Freiwilligenwehr Bornstaedt hat am Samstag 4707,54 Euro vom Rewe-Markt Michael Batz bekommen. Das Geld stammt von den Kunden, die auf die Einlösung ihrer Flaschenpfandbons verzichtet hatten und das Geld den ehrenamtlichen Katastrophenschützern spenden wollten.

Batz selbst übergab den symbolischen Scheck an Ines Grüner vom Förderverein der Freiwilligenwehr, die ihren Sitz an der Potsdamer Straße hat. Das Geld soll der dortigen Jugendfeuerwehr zu Gute kommen. „Es ist toll, dass so viel zusammengekommen ist“, sagte Grüner: „Damit hätten wir als Förderverein nie gerechnet.“

Von Udo Jahnke