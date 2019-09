„Es geht um Neid, Eifersucht und viele Missverständnisse“: Warum das Güterichterverfahren so wertvoll ist

Potsdam

Schlichten statt richten – diese Idee steht hinter dem Güterichterverfahren, das seit zehn Jahren flächendeckend im Land Brandenburg angeboten wird. Eine der ersten Richterinnen, die sich für diese Alternative engagiert hat, ist Sabine Dießelhorst. Die Richterin am Potsdamer Landgericht erklärt, weshalb das Güterichterverfahren für sie so wertvoll ist – und welche Lehren fürs Leben sie daraus zieht.

Was macht ein Güterichter eigentlich?

Der Güterichter moderiert eine Zusammenkunft von Parteien und ihren Anwälten, die sich in einem Rechtsstreit befinden, der schon bei Gericht ist. Der Güterichter ist niemals der Prozessrichter und das Verfahren ist vertraulich – schon allein für den Fall, dass die Parteien nicht zu einer Einigung kommen und das Prozessverfahren weitergeführt werden muss. Ziel des Güterichterverfahrens ist es, eine Lösung des Konfliktes zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt hier – anders als bisweilen im Prozessverfahren – auf den Interessen der Parteien. Im Prozessverfahren sollte der Richter natürlich auch auf eine gütliche Einigung achten, er ist aber in erster Linie dem Gesetz unterworfen – das wiederum spielt für den Güterichter keine Rolle. Es geht für ihn nicht darum, ob jemand Recht oder Unrecht hat, sondern darum, dass eine Lösung zustande kommt, die im Interesse beider liegt. Das macht das Güterichterverfahren so einzigartig, wertvoll und spannend.

Wann ist das Güterichterverfahren sinnvoll?

Das Verfahren ist in allen Bereichen möglich – nur im Strafrecht geht es nicht, dort gilt der Strafanspruch des Staates. Der Prozessrichter fragt an, ob die streitenden Parteien Interesse an so einem Verfahren haben. Es gibt einige Konstellationen, in denen ein Güterichterverfahren besonders sinnvoll ist, zum Beispiel bei familienrechtlichen, erbrechtlichen oder nachbarschaftlichen Auseinandersetzungen – also bei allen Fällen, in denen die Parteien eine persönliche Beziehung zueinander haben und auch in Zukunft miteinander klarkommen müssen. Aber auch in anderen Verfahren, so etwa in Baurechtsstreitigkeiten, die oft sehr lange dauern, kann eine rasche Streitbeilegung erzielt werden. Ein großer Vorteil: Das Güterichterverfahren ist sehr schnell – allein schon deshalb, weil man dafür zügig einen Termin bekommt. Wir Güterichter haben uns einen Ethikkodex auferlegt: Wenn wir eine Akte auf den Tisch bekommen, schauen wir sie binnen einer Woche durch und machen Vorschläge für einen Termin nicht später als in zwei Monaten. Noch ein Vorteil: Für das Güterichterverfahren fallen keine gesonderten Gerichtskosten an.

Erfolgsquote in guten Zeiten bei über 70 Prozent

Ist die Entscheidung, die Sie als Güterichterin fällen, bindend?

Wenn sich Parteien einigen, ist der Güterichter befugt, einen gerichtlichen Vergleich zu protokollieren – und der ist genauso viel wert wie ein Urteil im Prozessverfahren, nur dass der Vergleich von den Parteien selbst gefunden und selbst gestaltet ist. Im Prozess ist es doch so: Eine Partei ist nach dem Urteil oftmals sehr unzufrieden – und oft sind es sogar beide Parteien. Die Zufriedenheit im Güterichterverfahren ist um ein Vielfaches höher.

Nicht zu vergessen, dass man einigermaßen versöhnt auseinandergeht...

In vielen Fällen ist die Kommunikation zwischen den Parteien seit Langem gestört und man hat sich seit Ewigkeiten nicht mehr an einen Tisch gesetzt. Das hier ist die letzte Chance! Das kommt auch bei den Parteien so an, die meisten raufen sich zusammen. Oft heißt es aber zunächst: Er – oder sie – hört mir ja nie zu, brüllt mich nur an... Der Güterichter moderiert professionell und kann auf ein ganz anderes Instrumentarium zurückgreifen als der Prozessrichter. Die Erfolgsquote liegt in guten Zeiten bei über 70 Prozent und in schwachen Zeiten noch immer bei über 50. Das Wichtigste aber ist die Zufriedenheit, mit der die Parteien rausgehen. Selbst wenn es keine Einigung gibt, hat man immerhin mal wieder miteinander gesprochen. Das Güterichterverfahren ist nie vertane Zeit. Es bringt immer einen Mehrwert.

Was ist ein klassischer Fall?

Sehr häufig verhandeln wir Erbstreitigkeiten. Die Erbfolge ist zwar gesetzlich geregelt und es gibt häufig testamentarische Verfügungen. Es wird aber dennoch häufig gestritten, etwa über persönliche Gegenstände: Wenn die Oma einem der Enkel ihren Ring, das Silberbesteck oder Fotos versprochen hat, es dafür aber keine Zeugen gibt und sie es auch nicht niedergeschrieben hat. Wenn es um Omas Häuschen geht, in dem einer der Erben aber schon länger mit Oma zusammengewohnt und es restauriert oder renoviert hat.

„Probleme liegen häufig auf einer anderen Ebene“

Das ist sicher sehr emotional...

Ja, sehr. Da fließen auch manchmal Tränen. Und manchmal gehen Leute erschrocken am Saal vorbei, weil hier gebrüllt wird. Manchmal werden Dinge gesagt, die auch ich als Güterichterin nur schwer ertragen kann. Oft geht es um Vorwürfe: Du hast doch alles Geld von der Oma bekommen! Oder: Du hast Dich nie um Oma gekümmert! – Es ist wichtig, dass diese Vorwürfe auch mal ausgesprochen werden – das darf man hier. Dabei bricht etwas auf und die Parteien können wieder miteinander reden – das Erbe tritt dann häufig in den Hintergrund, weil das eigentliche Problem auf einer ganz anderen Ebene liegt. Es geht um Neid, um Eifersucht und um viele, viele Missverständnisse. Für solche Gespräche ist im Rechtsstreit kein Raum.

Welcher Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Eine Berliner Kollegin hatte mir mal von einem Fall erzählt: Zwei befreundete Unternehmer stritten sich über Geld und kamen partout nicht zueinander. Plötzlich fragte der eine: Hast du noch die Harley Davidson in der Garage? Wenn du mir die gibst, können wir hier alles vergessen... So war es dann auch. Ich war später mit dem Fall einer über 80-jährigen Dame befasst, die von ihrer Tochter in einem Nachbarschaftsstreit vertreten wurde. Ich erzählte von den beiden Unternehmern und sagte: Ihre Mutter wird sicher keine Harley Davidson in der Garage haben, aber vielleicht gibt es ja eine Finca auf Mallorca? Die Frau holte ihr Handy aus der Tasche und zeigte mir tatsächlich Fotos von ihrer Finca auf Mallorca! Wir haben dann darüber gesprochen, ob die Nachbarn dort nicht mal drei Wochen Urlaub machen möchten. Der Plan scheiterte nur daran, dass die Klägerin Flugangst hatte, aber so ist man wieder miteinander ins Gespräch gekommen und hat eine andere Lösung gefunden und den Streit beigelegt.

Was lernen Sie in solchen Situationen für Ihr eigenes Leben?

Sehr viel. Man lernt einige Techniken, zum Beispiel das Loopen, also dass man wiederholt, was der andere gesagt hat, um Verständnis zu erzeugen. Ich habe generell ein starkes Bedürfnis, mich nicht zu streiten und bin regelrecht harmoniesüchtig – ich habe den Streit ja jeden Tag vor Gericht und ich weiß, was selbst aus Kleinigkeiten erwachsen kann. Egal, worum es geht: Es ist wichtig zu kommunizieren.

Eine ganz andere Atmosphäre

Tragen Güterichter eine Robe?

Nein. Niemand hat eine Robe an, auch die Anwälte nicht. Im Güterichterverfahren ist vieles anders. Das beginnt schon beim Saal, in dem wir uns treffen. Es gibt Kaffee, Tee und Wasser, es stehen Kekse auf dem Tisch, Bilder hängen an der Wand, wir haben Pflanzen. Die Atmosphäre hier soll eine ganz andere sein als im Gerichtssaal. Schon diese baut Hemmungen ab, im besten Fall wird ein gewisses Konfliktpotenzial beigelegt.

Wer außer den Streitenden und den Anwälten nimmt am Verfahren teil?

Im Unterschied zum Prozessverfahren ist das Güterichterverfahren nicht öffentlich. Wenn alle einverstanden sind, kann man aber jemanden dazu ziehen, etwa den Ehepartner, Geschwister, Großeltern, jemanden von einer Versicherung, in einem Baurechtsstreit auch einen Subunternehmer... Das ist allerdings oft gar nicht so einfach. Nehmen wir einen Erbstreit als Beispiel: Da heißt es oft, die schlechte Stimmung kommt nur von der hinter dem Kläger stehenden Ehefrau, die immer hetzt. In so einem Fall macht man eine Mini-Mediation vorab und stellt Einvernehmen her, wer teilnehmen darf und wer nicht. Es ist auch möglich, Dritte nur zeitweise zuzulassen.

Wie viel Psychologe muss ein Güterichter sein?

Als Richter haben wir keine psychologische Ausbildung – vieles eignet man sich an, aber man muss auch ein bestimmter Typ Richter sein. Es gibt Kollegen, die dem Güterichterverfahren nicht so viel abgewinnen können, die sagen: Wir sind Richter, wir haben Gesetze – alles andere ist nicht unser Ding. Ich finde, es ist sinnvoller, nach den Interessen der Beteiligten zu schauen. Einem Richter bringt man ein großes Vertrauen entgegen: in seine Sachkenntnis, in seine Objektivität. Das sind Dinge, die auch der Güterichter haben muss. Und ja, man muss natürlich auch ein wenig psychologisches Geschick haben.

„Wir haben nach dem Verfahren das Geschirr auf der Damentoilette mit kaltem Wasser gespült“

Wie wird man Güterichter?

Man kann sich dafür bewerben. Alle zwei Jahre gibt es an der Justizakademie in Königs Wusterhausen eine Grundausbildung für Richter zum Güterichter. Darüber hinaus absolviert man zwei Hospitationen – sitzt also in einem Verfahren eines erfahrenen Kollegen. Zudem gibt es eine große Anzahl von Fortbildungen in diesem Bereich. Güterichter nehmen Fortbildungen übrigens in höherem Maße wahr als Richter per se. Güterichter sind in dieser Hinsicht wahnsinnig engagierte Richter – das liegt auch daran, dass das Güterichterverfahren anfangs auf große Widerstände stieß. Die Vorbehalte waren gerade auf der Leitungsebene der jeweiligen Gerichte sehr groß.

Seit wann gibt es das Güterichterverfahren?

Im Oktober feiern wir zehn Jahre Güterichterverfahren in Brandenburg. Das Landgericht Potsdam war eines der ersten Gerichte, das es angeboten hat – in einem Pilotprojekt, das von der Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) evaluiert wurde. Wir haben dieses Projekt unter erschwerten Bedingungen durchführen müssen. Wir hatten keinen Raum – den hat dann Gott sei dank das Amtsgericht im Gebäude an der Hegelallee zur Verfügung gestellt. Das Catering haben wir Richter damals selbst gemacht und aus eigener Tasche bezahlt, weil es noch keinen entsprechenden Haushaltstitel am Oberlandesgericht gab. Das Allerschlimmste: Sowohl Richterinnen als auch Richter haben nach dem Verfahren das Geschirr auf der Damentoilette mit kaltem Wasser spülen müssen. Das zeigt, mit welchem Willen und mit welcher Überzeugung wir Güterichter versucht haben, das Verfahren zu etablieren – es ist eine große Bereicherung für die Justiz und für mich überhaupt nicht mehr wegzudenken.

Von China lernen Sabine Dießelhorst ist Richterin am Landgericht Potsdam. Bereits 2009 wirkt sie dort auch als Güterichterin und als Koordinatorin für Güterichterangelegenheiten für den Landgerichtsbezirk Potsdam. Seit Juli 2019 ist sie zudem Koordinationsbeauftragte für Güterichterangelegenheiten für das Brandenburgische Oberlandesgericht. Vielen Brandenburgern ist Sabine Dießelhorst als Pressesprecherin des Landgerichts Potsdam bekannt. Das Güterichterverfahren wird seit 2012 flächendeckend an allen brandenburgischen Gerichten der Ordentlichen Gerichtsbarkeit, das heißt bei den Land- und Amtsgerichten sowie am Oberlandesgericht, angeboten. Am Landgericht Potsdam sind insgesamt 44 Richter tätig, davon engagieren sich fünf als Güterichter. Der Gedanke „Schlichten ist besser als Richten“ ist tausende Jahre alt. In China gibt es bereits seit sechs Jahrtausenden Vermittler, in Europa waren es vermutlich die alten Griechen, die Mediation als taugliches Mittel in der Konfliktlösung angewandt haben. Nach positiven Erfahrungen in den USA rückte die gütliche Streitbeilegung in den vergangenen Jahren auch in Deutschland in den Blickpunkt von Gesetzgeber und Justiz. Vorreiter waren hier Niedersachsen und Bayern. nf

Von Nadine Fabian