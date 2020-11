Potsdam

Mundschutz, Abstandsregeln, Handdesinfektion – Monate nach den ersten Corona-Fällen in Potsdam ist die Pandemie Teil unseres Alltags geworden. Doch wie hat das unseren Umgang damit verändert? Sind wir sorgloser, ängstlicher oder sachlicher geworden? Fragen, mit denen sich der Risikoforscher Gerd Gigerenzer, Chef des Harding-Zentrums für Risikokompetenz in Potsdam, beschäftigt.

Herr Gigerenzer, die zweite Welle ist da, die Corona-Infektionen steigen und steigen. Wovor fürchten Sie sich derzeit am meisten?

Gerd Gigerenzer: Ich persönlich versuche, die Hygiene-Regeln einzuhalten und trotzdem noch ein Leben zu führen. Mit zu viel Angst fährt man nicht gut. Das zeigen etwa die Berichte der Krankenhäuser aus den letzten Monaten, wonach die Zahl der Schlaganfall- und Herzinfarkt-Patienten deutlich gesunken ist. Und das liegt nicht daran, dass es weniger Erkrankungen gibt, sondern dass viele Menschen aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, nicht ins Krankenhaus gegangen sind – und damit noch größere Gesundheits-Risiken eingehen. Das erinnert mich an die Reaktion auf den 11. September 2001. Damals hatten viele Menschen in den USA so große Angst vor dem Fliegen, dass sie lange Strecken mit dem Auto zurückgelegt haben. In den zwölf Monaten nach dem Anschlag sind dann ungefähr 1600 Menschen mehr als normal auf der Straße gestorben. Angst ist kein guter Ratgeber.

Die Pandemie ist Teil unseres Alltags geworden. Wie hat sich dadurch unser Risikoempfinden seit dem Frühjahr verändert?

Wer hätte vor einem Jahr vorhersehen können, was mit uns 2020 passiert? Im Frühjahr wurde dann deutlich, wie plötzlich sich unser Leben ändern kann, und heute sieht es so aus, als dass wir uns darauf einrichten müssen, mit dem neuen Coronavirus zu leben, vielleicht auf lange Zeit. Selbst mit Impfstoffen kann es dauern, bis das Virus unter Kontrolle kommt. Aber jede Gefahr gibt uns auch die Chance, über unser Leben nachzudenken und etwas zum Positiven zu ändern. Das beginnt mit mehr Wertschätzung und besserer Bezahlung für diejenigen, die an der Corona-Front stehen, und es geht weiter mit der Chance, statistisches Denken zu lernen. Denn es sind derzeit Zahlen, nicht Bilder, die uns Angst oder Hoffnung machen.

Über Zahlen wird in dieser Pandemie gerne gestritten. Welche Zahl schauen Sie sich täglich ganz genau an?

Um die Entwicklung besser zu verstehen, sollten wir nicht alleine auf eine Zahl blicken. Im Frühjahr war es die Reproduktionszahl R, jetzt ist es die Anzahl der Neuerkrankungen. Keine einzige Zahl spiegelt jedoch das Geschehen wider, und alle sind mit Unsicherheit behaftet. Wir sollten uns die Mühe machen, die Zahlen und deren Entwicklung zu einander in Bezug zu setzen, uns auch Schwer-Erkrankungen, Todesraten und Übersterblichkeit ansehen. Dann versteht man besser den Grad der Ungewissheit, mit dem wir es zu tun haben.

Was wäre denn anders, wenn wir alle besser in Statistik wären?

Statistisches Denken bedeutet, Ungewissheit zu akzeptieren und damit vernünftig umzugehen. Wenn uns dieses Denken in Fleisch und Blut übergegangen wäre, wüssten wir, dass es keine absoluten Sicherheiten gibt. Viele Verschwörungstheorien suchen jedoch gerade solche vermeintlichen Sicherheiten, indem man die chinesische Regierung oder die Bundesregierung als Drahtzieher der Pandemie beschuldigt. Statistisches Denken zu lernen, ist heute so wichtig wie es früher war, Lesen und Schreiben zu lernen.

Manche Menschen leugnen die Gefährlichkeit der Pandemie komplett, dabei gibt es die Bilder aus Bergamo, New York, Neapel. Warum tun Menschen so, als wäre Corona nicht gefährlich?

Ich denke, einer der Gründe ist die Illusion von Gewissheit. Manche Menschen können nicht mit Ungewissheit leben und suchen sich Gewissheiten, die es nicht gibt. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Wenn man Freunde hat, die absolut überzeugt sind, dass es das Virus gar nicht gibt und Bill Gates uns über Impfungen Mikrochips implantieren möchte, dann fällt es vielen schwer, dagegen zu halten und zu sagen: Wo ist die Evidenz? Einige machen einfach mit, aus Angst sonst ihre Freunde zu verlieren. Aber gerade dieses Nachfragen ist in einer Demokratie gefordert.

Als wir uns im März über die Pandemie unterhalten haben, hatten Sie die Hoffnung, dass wir in dieser Krise lernen, besser mit einer ungewissen Welt umzugehen. Haben wir wirklich etwas gelernt seit dem Beginn der Pandemie im März?

Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, im Vergleich zu manchen anderen Ländern haben wir schneller gelernt, Regeln einzuhalten, und sind mehr bereit, uns sozial verantwortlich zu verhalten und uns zurückzunehmen. Wenn ich mit Freunden in Frankreich und den USA über Zoom spreche, dann denken diese, dass wir Deutschen besser mit der Krise umgehen. Aber auch wir können noch besser lernen, vernünftig mit einer ungewissen Welt zu leben.

Und wie soll das gehen?

Es passiert schon. Viele junge Menschen beginnen, sich mehr als je zuvor für Wissenschaft zu interessieren. Podcasts von Virologen wie der vom NDR mit Christian Drosten und Sandra Ciesek, „This Week in Virology“, oder „ maiLab“ auf Youtube haben weltweit Millionen von Zuhörern. Wissenschaftliches Denken ist die Alternative zu blanker Angst oder irriger Verleugnung. Marie Curie hat einmal gesagt, man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss es nur verstehen. Covid-19 gibt uns eine Chance, mehr zu verstehen, damit wir uns weniger fürchten.

Sie sind der Experte der Zahlen, wie gefährlich ist die Corona-Pandemie wirklich?

Die Größe der Gefahr ist nicht einfach durch das neue Virus bestimmt, sondern zugleich durch unser Verhalten. Was uns die Pandemie bisher gekostet hat, kann man durch Todeszahlen und andere Zahlen schätzen, was sie uns noch kosten wird, kann heute niemand mit Gewissheit sagen.

Auf der Internetseite Ihres Harding-Zentrums für Risikokompetenz, das seit Anfang des Jahres seinen Sitz in Potsdam hat, informieren Sie die Nutzer unter der Überschrift: „Was Sie über SARS-CoV-2 und Covid-19 wissen müssen“. Was müssen wir denn über Corona unbedingt wissen, Herr Gigerenzer?

Viele Menschen fragen sich, wie sich Covid-19 mit Grippe vergleicht, und es werden viele Antworten in den Medien verbreitet. Aber was sagt die Wissenschaft? Auf unserer Webseite finden Sie Infoboxen, die Ihnen in verständlicher Form sagen, was die Unterschiede im Bezug auf Ansteckung, Erkrankung und Sterben sind. Und dann lernen Sie etwa, wie man herausfinden kann, ob man mit dem Virus infiziert ist, und vieles mehr.

