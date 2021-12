Potsdam

Unter einem Uhrmacher stellen sich viele einen eigenbrötlerischen alten Mann vor, der allein in seiner Werkstatt mit zusammengekniffenen Augen an verstaubten Zahnrädern herumdreht. Robby Dillmann ist das komplette Gegenteil: 38 Jahre alt, immer einen Spruch auf den Lippen. Er selbst bezeichnet sich als den „gesprächigsten Uhrmacher Deutschlands”. Mit seiner Frau Nicole betreibt er die Uhrmacherei „Clock Art Gallery“ in der Charlottenstraße in Potsdam.

In seiner Werkstatt reichen die Schränke bis unter die Decke. Alle Schubladen sind ordentlich beschriftet: Dremel, Schrauben, Uhrwerke, Kronen, Federwinder. Dazu kommen unzählige Geräte – Pinzetten in allen Größen, Drehbänke, eine Uhrwerk-Waschmaschine und sogar eine Art Uhr-EKG. Die sogenannte Zeitwaage verstärkt das Ticken der Uhr. „Damit kann ich wie bei einer Art Anamnese herausfinden, wo genau die Uhr kaputt ist.“

Uhrmacherei ist Detektivarbeit

Dillmann, weißer Kittel, Schiebermütze, weißes Brillengestell mit festgeklemmter Lupe, sieht ein wenig aus wie Daniel Düsentrieb. Durch die Lupe begutachtet er gerade ein kleines goldenes Uhrwerk. „Das ist wirklich eine Diva“, murmelt er. Seit Monaten versucht er herauszufinden, was der marmornen Tischuhr fehlt. Mindestens vier Mal hat er sie schon auseinandergebaut. Bisher vergeblich.

Wenn Robby Dillmann das richtige Werkzeug fehlt, bastelt er es sich einfach selbst. Quelle: Julius Frick

Viele Uhrmacher haben sich auf Luxus-Uhren spezialisiert, das lohne sich mehr, sagt Dillmann. Aber Uhren, die nur als Statussymbol getragen werden, interessieren ihn nicht. „Wenn hier jemand mit einer 30.000-Euro-Uhr hereinspaziert, kann der gleich wieder gehen.“ Für ihn sind es die alten Uhren, die ihm Rätsel aufgeben. „Wenn man Uhren auseinanderschraubt, neu ausrichtet und dann immer wieder probiert, bis es klappt.“ Diese Fehlersuche fasziniere ihn. „Das ist wie Detektivarbeit“, sagt er. Und die begleitet ihn mitunter bis in seine Träume.

„Der Gemütszustand muss zur Uhr passen“

Viele Ersatzteile besorgt Dillmann im Internet-Auktionshaus „Ebay“ und aus Nachlässen verstorbener Uhrmacher. Oder er bastelt sie selbst. „Es gibt keinen Beruf, bei dem es so viele selbstgebaute Werkzeuge gibt, wie in der Uhrmacherei“, sagt er. „Was wir nicht haben bauen wir uns selbst.“

Manche Teile, an denen der Uhrmacher arbeitet, sind dünn wie ein einzelnes Haar. Das kleinste Uhrwerk, das er repariert hat, wog gerade einmal 1,6 Gramm. Da ist Präzision gefragt. „Wenn ich einen schlechten Tag habe oder merke, dass ich unruhig bin, dann mache ich gröbere Arbeiten. Der Gemütszustand muss zur Uhr passen.“

Dillmann hat das Schicksal zurück zur Uhrmacherei geführt. Er ist hineingeboren in eine Uhrmacherfamilie, aufgewachsen in Wandlitz, sollte eines Tages das Geschäft der Eltern übernehmen. Doch als sich die Familie nach der Wende entschließt, nach Bayern zu gehen, stellt er sich quer. Aus Trotz sattelt er um, wird Lackierer und macht sich mit seinem Freund selbstständig. Sie spezialisieren sich auf Yachten. Irgendwann steigt seine Frau Nicole mit ein, sie kaufen eine größere Halle. Das Geschäft läuft gut.

Nach seiner Krankheit kehrt Dillmann zur Uhrmacherei zurück

Doch dann, vor zweieinhalb Jahren, der Schock. Dillmann erkrankt an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. „Die hat mich fast getötet. Viele Chancen haben sie mir nicht ausgerechnet.“ Sieben Monate liegt er auf der Intensivstation der Charité, als er die Klinik verlässt, wiegt er 40 Kilo weniger – den alten Job kann er nicht mehr ausüben.

Uhrmacherei ist Präzisionsarbeit. Wenn Robby Dillmann einen unruhigen Tag hat, macht er lieber gröbere Arbeiten. Quelle: Julius Frick

Noch im Krankenhausbett beginnt Dillmann, wieder Uhren zu reparieren. Die Tüftelei beruhigt ihn, lenkt ihn von seinen Schmerzen ab. Irgendwann verwandelt sich dann auch die Zehlendorfer Wohnung der Dillmanns in eine Werkstatt, die Aufträge stapeln sich. Dem Paar wird klar: „Wir brauchen einen Laden.“ Mitten im Lockdown, im November 2020, eröffnen sie in Potsdam die „Clock Art Gallery“. Er kümmert sich um die Uhrmacherei, sie um die Holzarbeiten an den Uhren. Auch den Ladentisch und die Regale im Verkaufsraum hat Nicole Dillmann selbst restauriert.

Das Geschäft in der Charlottenstraße läuft gut

Dort stehen nun die unterschiedlichsten Uhren – von poppigen Armbanduhren aus den 90ern, großen Wanduhren bis hin zu bunten Spieluhren. Jede Uhr tickt in ihrem eigenen Rhythmus. Die einen laut, die anderen leise. Zusammen klingt es fast wie Regenprasseln. „Das ist so geil“, findet Dillmann. Auch in seiner Wohnung in Zehlendorf hört man das Ticken überall. Nur nicht im Schlafzimmer. „Sonst kann ich nicht schlafen“, sagt Nicole Dillmann und schaut zu ihrem Mann. Der zuckt lächelnd mit den Achseln.

Während viele Handwerksbetriebe aufgeben und langsam aus der Innenstadt verschwinden, hat Dillmann die Eröffnung seines Ladens nie bereut. „Es ist, als hätte die Ecke hier in Potsdam auf uns gewartet. Gerade durch Corona hatten viele Menschen Zeit auszumisten und haben mir ihre alte Erbstücke vorbeigebracht.“ Mittlerweile gibt es Wartezeiten von bis zu drei Monaten.

Früher waren Uhrmacher oft einfache Bauern

Mitunter landen auch richtige Schätze bei Dillmann in der Werkstatt. „Einmal kam eine ältere Potsdamerin rein und zog eine originale Atmos-Uhr aus einem Aldibeutel“, erinnert er sich. Diese Uhren können laut Hersteller 800 Jahre durchlaufen, ohne dass sie einmal aufgezogen werden müssen. Nach genauerer Untersuchung findet Dillmann heraus, dass es von dieser bestimmten Uhr, die der Erfinder Jean Léon Reutter selbst gebaut hat, nur 6400 Stück weltweit gibt. „Als die Besitzerin hörte, dass ihre Uhr 34.000 Euro wert ist, ist sie fast hinten über gekippt.“

Früher hat jeder Uhrmacher Jahr und Unterschrift auf dem Uhrwerk hinterlassen, so weiß Dillmann genau, wie alt die Uhren sind. Die älteste in seinem Besitz ist von 1736. Er selbst verewigt sich nicht in den Uhrwerken. „Das würde die Geschichte verunglimpfen, wenn ich meinen Namen in eine hundert Jahre alte Uhr kritzele“, findet er. Dillmann hat große Ehrfurcht vor der Tradition seines Berufs. Früher waren die Uhrmacher oft einfache Bauern, die sich im Winter etwas dazuverdient haben. „Die haben noch viel mehr von Hand gemacht, als wir das heute tun. Und das im Schein eines Spanlichts“, sagt Dillmann.

Robby Dillmann zeigt seine Uhren auf Tiktok

Dillmann würde sein Wissen gerne an die jüngere Generation weitergeben. Denn die Uhrmacherei stirbt langsam aus. Die wenigstens ausgebildeten Uhrmacher bleiben dabei, kaum einer macht sich noch selbstständig. „Solche Uhrmacher wie mich, die alte Uhren reparieren, gibt es kaum noch. Dabei werden wir gebraucht.“ Um auch Jüngere mit seiner Leidenschaft anzustecken, wirbt Dillmann auch auf sozialen Netzwerken wie Tiktok oder Instagram für sein Arbeit. Er sieht das pragmatisch: „Wenn die nicht zu uns kommen, müssen wir halt zu denen kommen.“

Von Lena Köpsell