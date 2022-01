Innenstadt

Die Potsdamer SPD-Fraktion hat sich am Montagabend gegen den Abriss des Kreativhaus Rechenzentrum positioniert. „Wir haben lange diskutiert und es gibt Mitglieder, die sich für die Garnisonkirche und die Option eines Abrisses des Rechenzentrums eingesetzt haben. Aber wir haben unsere Unterstützung für ein Forum an der Plantage ohne Gegenstimmen und mit breiter Mehrheit beschlossen, aber ohne eine Abrissoption“, erklärte Fraktionschefin Sarah Zalfen am Dienstag der MAZ.

Heuer: „Gespannt was vom ehemaligen Rechenzentrum übrig bleibt“

Zuvor hieß es in einer Pressemitteilung der SPD: Die Vorlage für das Forum an der Plantage aus Rechenzentrum, Turm der Garnisonkirche und Haus der Demokratie sei „ein Meilenstein der Entwicklungs des Areals“ und „geeignete Grundlage für den nächsten Schritt des Prozesses, um eine gestalterische Form dafür zu finden.“

Der SPD-Stadtverordnete Pete Heuer, zugleich Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, hat eine eigene Interpretation der Beschlussvorlage. Als Kritiker des Rechenzentrums teilt er mit: „Angesichts des Risikos eines städtebaulichen Fiaskos, das Schuberts ,Rettung’ des Rechenzentrums birgt, begrüße ich sein Abrücken vom Ziel des weitestgehenden Erhalts. Es ist ein Zugehen auf seine Kritiker, wenn nunmehr das gesamte Ensemble an der Plantage - und nicht mehr nur das zukünftige Haus der Demokratie - in den städtebaulich-architektonischen Wettbewerb einbezogen wird.“ Man dürfe gespannt sein, in welcher Form sich das neue Ensemble präsentiert „und was vom ehemaligen Rechenzentrum übrig bleibt.“

SPD-Fraktionschefin Sarah Zalfen: „Das ist nicht Fraktionsmeinung“

In der Beschlussvorlage zum weiteren Prozess an der Plantage ist auch in der neuesten Fassung allerdings nicht vom Abriss die Rede. Dort heißt es, dass in einem Wettbewerb alle städtebaulich-architektonischen Varianten neben anderen Bedingungen „einen weitgehenden oder vollständigen Erhalt des Rechenzentrums“ berücksichtigen sollen. Zalfen erklärt zu Heuers Aussage: „Das ist nicht Fraktionsmeinung und spiegelt nicht wieder, was besprochen worden ist.“

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erklärte auf MAZ-Anfrage zu seinem vermeintlichen „Abrücken“ vom Erhalt des Rechenzentrums: „Ich habe gestern selbst die Frage nach dem Abriss in der SPD gestellt um Klarheit zu haben ob der Kompromiss aus Turm, Haus der Demokratie und Rechenzentrum mitgetragen wird. Keiner in der SPD hat sich für den Abriss des RZ ausgesprochen und es wurde auch keine Änderung der Vorlage beschlossen.“

Bürgerbefragung zur Plantage geplant

Er habe allerdings mehrere Änderungen verschiedener Fraktionen in das Papier einfließen lassen. So will die Linke sicherstellen, dass auch künftig für soziokreative Zwecke und für Bürgerbeteiligung so viel Fläche zur Verfügung steht wie heute – abzüglich der Fläche afu dem Grundstück der Stiftung Garnisonkirche. Auch die Forderung der Grünen nach einem städtebaulichen Wettbewerb für die gesamte Plantage und die von CDU und Linken erhoffte Bürgerbefragung sind nun Teil des Papiers.

Am Montagabend hatte sich auch das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche einstimmig zugunsten des Forum an der Plantage positioniert. Es beauftragte den Stiftungsvorstand damit, die rechtlichen Hindernisse für die Umsetzung zu beseitigen.

Von Peter Degener