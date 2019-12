Christian Näthe liebt seine Heimatstadt – und verzweifelt an ihr. In seinem Lied „Kleines sauberes Städtchen“ singt der Schauspieler und Musiker über den Wandel, der ihn schmerzt und rührte damit in den sozialen Netzwerken viele Potsdamer. In einem Gastbeitrag für die MAZ hat er darüber geschrieben.