Schimmel-Kita bis zum Frühjahr saniert

Bornstedter Feld

Die 101 Kinder der nach einer Wasserhavarie wegen Schimmelbefalls evakuierten Kita „ Sinnesgarten“ in der Jakob-von-Gundling-Straße können voraussichtlich im Frühjahr wieder dorthin zurückkehren. Das hat der kommissarische Jugendamtsleiter Reiner Pokorny im Jugendhilfeausschuss bekannt gegeben.

Auslöser des Schadens war am 20. August ein Wasserschaden im Sanitärbereich. Mit einem Raumluftgutachten wurde Anfang Oktober Schimmelbefall festgestellt. Die betroffenen Räume wurden in beiden Etagen des Hauses wurden umgehend gesperrt.

Die Kinder wurden laut Pokorny zwischen dem 16. Oktober und dem 18. November in die Kitas „Spielgrün“, „Farbenspiel“ und „Havelblick“ verteilt. „Das hört sich jetzt so einfach an“, sagte er im Ausschuss. „Aber das war in fünfwöchiger Kampf. Man muss sich das mal vorstellen: Über Nacht waren wir gezwungen, mehr als 100 Kinder in anderen Kitas unterzubringen.“

Der für die Reparaturen zuständige Kommunale Immobilienservice (Kis) hatte im Oktober in einer ersten Mitteilung mit drei bis vier Monaten für die Sanierung gerechnet. Mit den Arbeiten wurde laut Pokorny unmittelbar nach dem Auszug der letzten Gruppen begonnen.

Zwar hieß es, der Aufenthalt in den nicht vom Wasserschaden betroffenen Räumen sei unbedenklich. Doch „nachdem alle draußen waren, wurde das komplette Gebäude geröntgt“, sagte Pokorny: „Wir gehen davon aus, dass im Frühjahr 2020 ein Rückzug der Kinder möglich sein wird.“

Von Volker Oelschläger