„Ich steige aus“ hat Antje Rávik Strubel kürzlich in einem Abschiedsbrief verkündet, der in der FAZ veröffentlicht wurde. Der Grund: Die Potsdamer Autorin hält die von der Bundesregierung mitgetragenen Sanktionen gegen das Regime Putin für zu lasch.

Sie haben wegen der Ukraine-Politik der Bundesregierung Ihren symbolischen Ausstieg aus Deutschland verkündet. Warum gleich so brachial?

Antje Rávik Strubel: Ich brauchte eine Wucht. Denn meine Forderungen nach einer konsequenten Umsetzung der Wirtschaftssanktionen ist ja nicht neu. Das haben auch schon andere verlangt. Aber das passiert ja nicht wirklich.

Deutschland finanziert die Bombardements in der Ukraine

Sie signalisieren eine heftige moralische Empörung. Woher kommt die?

Ich will diesen Krieg nicht mitfinanzieren. Mit unserer Energiepolitik unterstützen wir dieses Regime. Schon seit langem, denn wir führen schließlich nicht erst seit gestern von Putin Gas, Öl und Kohle ein. Spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, war doch klar, was für ein repressives, inzwischen ganz offen totalitäres Regime sich in Russland entwickelt hat. Trotzdem haben wir weiter Geschäfte mit Putin gemacht. Und nun finanzieren ausgerechnet wir diese Bombardements, dieses Töten einfach weiter. Das müssen wir sofort stoppen.

Auch auf Kosten unseres Lebensstandards?

Natürlich wird sich das auf unseren Wohlstand auswirken. Aber wenn es uns wirklich ernst mit unseren Werten ist, müssen wir wohl etwas dafür aufgeben. Der Krieg hat schon jetzt weitaus größere Auswirkungen, als wir wahrhaben wollen. Aus der Ukraine kommt derzeit eine ungeheure Zuversicht. Und wir hocken wie verängstige Hasen in unserem Wohlstand und sorgen uns darum, ob wir im nächsten Winter frieren? Was, wenn wir im nächsten Winter auch bombardiert werden? Experten wissen längst, dass Putins Ziele über die Ukraine hinausgehen.

Sie fühlen sich mitschuldig an diesem Krieg?

Ja, ich fühle mich mitschuldig, wenn ich diese Bilder sehe. Und vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass die EU täglich Millionen Euro für Energieimporte zahlt und damit den Rubel stabilisiert. Das bedeutet: Ich bezahle mit, dass diese Kriegsmaschinerie in Gang gehalten wird. Ich bin dafür unfreiwillig mitverantwortlich.

Der Zynismus der Bundesregierung

Sie haben der deutschen Politik Zynismus vorgeworfen. Was meinen Sie damit konkret?

Ich finde es zynisch, zu sagen, wir sind solidarisch, sprechen uns für den Frieden aus, halten alle möglichen Solidaritätsbekundungen mit der ukrainischen Regierung und den Menschen aus der Ukraine ab, während wir gleichzeitig weiter Geschäfte mit Putin machen. Dieses Zaudern, dieses verängstigte Rumlavieren der Bundesregierung ist unerträglich. Es gibt derzeit in der Gesellschaft eine große Bereitschaft, etwas zu tun, anzupacken, eventuelle Belastungen, die auf uns zukommen, mitzutragen. Viele Menschen sind wie ich verzweifelt angesichts der eigenen Hilflosigkeit. Warum greift die Politik das nicht auf? Warum sitzt da ein grüner Wirtschaftsminister und zögert, anstatt diese Dynamik für eine echte Energiewende zu nutzen, eine Klimataskforce zu bilden, die angesichts der Klimaerwärmung ohnehin überfällig ist? Warum unterstützt man nicht mit auch nur einem Bruchteil des irrsinnigen Geldes, das jetzt in die Bundeswehr gepumpt wird, die Startups, junge Ideen zur klimafreundlichen Energiegewinnung, warum geht man nicht massiv mit neuen Entwicklungen in Serienproduktion? Was ist mit Wärmepumpen, Solarenergie usw.?

Haben Sie nicht die Befürchtung, dass die Opferbereitschaft ziemlich schnell abebbt, wenn die Leute im Winter anfangen zu frieren?

Wenn wir uns vor der Ausweitung dieses Krieges schützen wollen, dann müssen wir die Sanktionen bis zum Letzten ausschöpfen. Nur so können wir eventuell diese Kriegsmaschine austrocknen. Dafür muss man die Menschen mit ins Boot holen. Wir sind doch nicht blöd. Wir haben alle Angst, dass dieser Krieg bis nach Deutschland überschwappt. Ich glaube, da gäbe es eine große Bereitschaft zu sagen: Wir heizen weniger, wir schließen uns zusammen, um etwa in gemeinsamer Kraftanstrengung die Häuser zu dämmen, wir unterstützen finanziell die Schwächeren unter uns.

Aber Sie plädieren nur für Wirtschaftssanktionen, nicht für eine militärische Reaktion?

Man muss diese Wirtschaftssanktionen erst einmal radikal umsetzen. Was mit Sozialprogrammen abgefedert werden muss, ganz klar. Aber der Krieg sorgt jetzt schon für höhere Preise bei Benzin, Speiseöl und Brötchen. Und es wird noch andere wirtschaftliche Probleme allein schon durch die Zerstörung der Ukraine geben, selbst Hungersnöte.

Und wenn die Sanktionen nicht wirken, dann doch eine militärische Antwort?

Da bin ich mir unsicher.

Atomkrieg? Soweit sind wir noch lange nicht

Dadurch könnte im schlimmsten Fall immerhin ein Atomkrieg ausgelöst werden.

Das ist richtig. Es gibt sicher gute Gründe für und gegen einen militärischen Einsatz in letzter Konsequenz. Aber man muss erstmal das Machbare ausschöpfen. So weit sind wir aber noch lange nicht. Und das ärgert mich total.

Sie haben eine besondere Affinität zu Osteuropa. Das zeigt sich auch in Ihrem jüngsten Roman „Blaue Frau“. Sind Sie auch deshalb so empört?

Ja. Es hat aber wohl vor allem damit zu tun, dass ich in der DDR aufgewachsen bin. Ich weiß, was es bedeutet, wenn jemand vom sowjetischen Geheimdienst ausgebildet ist und was ein totalitäres Regime anrichten kann.

Und was bedeutet das nun für Sie persönlich? Sie haben Ihr Statement unterzeichnet mit „Rávik, aufgehört Deutsche zu sein“.

Das ist eine rhetorische Formulierung. „Rávik“ ist ein erfundener Name, diese Unterschrift ist ein leises literarisches Spiel, das gerade in diesen Zeiten immer auch wichtig ist. Das Spielerische, Erfindungsreiche. Das war auch Tucholskys Sache, der als Staatenloser in Schweden in einem Brief an seine Geliebte in der Schweiz schrieb „Fritzchen, aufgehörter Deutscher“. Klar, ich habe mich da auch ein bisschen aus dem Fenster gehängt.

Sie denken also nicht darüber nach, tatsächlich auszuwandern?

Das nützt nichts. Ich bin hier aufgewachsen. Ich werde mich nicht wegdrücken. Ich protestiere gegen das zögerliche und zaghafte Vorgehen unserer Regierung, wenn es um Sanktionen gegen Putin geht.

