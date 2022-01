Zentrum-Ost

Potsdams Tierretter sind in Trauer: Die Rettung einer verletzten Füchsin am Mittwoch im Zentrum-Ost hat ein böses Ende genommen. Das am Mittwochabend noch erfolgreich in Berlin operierte Tier ist am Donnerstag in Krampfanfälle verfallen und musste eingeschläfert werden.

Dabei hatte das energische Eingreifen eines 15-jährigen Jungen am Humboldtring im Zentrum-Ost zunächst Erfolg gehabt. Mit einem Wäschekorb konnte er das hungernde Tier sichern und der Tierrettung übergaben, die ihn nach Berlin zur Tierarztpraxis Rödiger brachte. Man amputierte der Füchsin einen Zeh und wollte sie dann an die Wildttierrettung Wensickendorf bei Oranienburg „zur Reha“ bringen.

Das offenbar schon vor mehreren Tagen bei einem Unfall schwer an den Hinterbeinen verletzte Tier war dem Jungen vor der Einfahrt zur so genannten Nutheschlange im Humboldtring aufgefallen, weil es sich nur noch schwer bewegen konnte und stark abgemagert wirkte. Der Junge kannte den Fuchs, der sich seit längerem das Plattenbauwohngebiet zum Revier erkoren hat, nun aber augenscheinlich nicht mehr an Nahrung kam.

Ein Nachbar stellte ihm Katzenfutter hin, und als der Fuchs mit Fressen beschäftigt war, stülpte ihm der Schüler einen alten Plastik-Wäschekorb über, den der Nachbar aus seiner Wohnung geholt hatte. Das überraschte Tier wehrte sich, so dass der Retter noch eine alte Fernseh-Kommode auf den Wäschekorb draufpackte.

Der 15-jährige Janek hat hier, an der Einfahrt zur „Nutheschlange“, mit Hilfe eines Nachbarn einen schwer verletzten Fuchs gerettet, der einen Zeh gebrochen hatte. Quelle: Rainer Schüler

„Der Junge hat das Tier über eine Stunde in dieser Haltung fest gehalten, bis ich kam“, erzählt Carmen Wickel von der Potsdamer Tierrettung. Es hatte gleich mehrere Anrufer gegeben, die den hilflosen Fuchs bei der Rettung meldeten. Auch das Potsdamer Ordnungsamt und die städtische Naturschutzbehörde wurden informiert; sie ließen aber der Tierrettung den Vortritt, ehe man womöglich den Stadtjäger alarmieren musste, um das Tier zu erschießen.

Potsdamer Retterin hatte bissfeste Handschuhe

Die mit Füchsen wohlvertraute Wickel hatte bissfeste Spezialhandschuhe dabei, die der immer noch kämpferische Fuchs nicht durchbeißen konnte, obwohl er das energisch versuchte. So konnte die Retterin ihn in eine stabile Gitterbox stecken, in der er sich sicher fühlte, zusammenrollte und erschöpft einschlief. „Reinicke Fuchs“ wurde zu nach Berlin-Reinickendorf gebracht, wo er geröntgt wurde.

Die Röntgen-Aufnahme zeigt den gebrochenen Zeh der Füchsin. Quelle: Tierarztpraxis Rödiger

Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Füchsin handelt, eine so genannte Fähe, die einen gebrochenen Zeh hatte. Für Tierarzt Kai Rödiger war „die junge Fuchsdame“ der „wohl der mit Abstand niedlichste Patient der Woche!“ Nun also der traurigste.

Eine Querschnittslähmung hatte man schnell ausschließen können, berichtete Carmen Wickel, so dass gute Chancen bestanden, die Füchsin aufzupäppeln und wieder auszusetzen.

Die Potsdamer Tierretterin Carmen Wickel hat den Fuchs mit Spezialhandschuhen geborgen. Quelle: privat

Ob man das Tier dann wieder zum Zentrum-Ost nach Potsdam hätte bringen können, war aber unklar. „Das ist ja verkehrlich eine Gefahr, aber womöglich hat sie da auch irgendwo schon ihren Bau. Die Tiere haben ja jetzt Paarungszeit.“ Im März /April bringen Füchsinnen ein bis zehn Junge zur Welt, anfangs noch blind.

Helfer will nun zur Tierrettung Potsdam

Janek vom Humboldtring, Schüler einer 9. Klasse im Kiez, würde nun gern bei der Tierrettung mitwirken, die nun eine geeignete Aufgabe für ihn finden möchte, denn Einsätze darf er noch nicht begleiten. Denkbar ist Wickel zufolge, dass er Wildtier-Päpplern bei der Aufzucht von Waisentieren hilft.

Angst vor den Bissen des Tieres, hatte Janek nicht, wohl aber seine Mutter Sarah, die die Rettung alarmierte. „Den Fuchs kenne ich schon seit der sechsten Klasse“, erzählt Janek der MAZ, „falls es immer derselbe ist.“

Der Schüler war am Mittwoch auf dem Weg zum Zahnarzt, als ihm der hinkende Fuchs auffiel. Eine Stunde später schritt er dann zur Tat, bei der ein Nachbar half. Die Mutter ist voll des Lobes für ihren Jungen, wurde hier doch eine Gefahr für Kinder gebannt. „Die Kinder kennen den ja schon lange, der wird hier gefüttert. Janeks kleiner Bruder würde sofort auf den zugehen. Der ist ja zutraulich.“

Die Mutter hält die Rettungsaktion auch für eine gute Möglichkeit, Kindern die Wildtierwelt in Siedlungsgebieten nahezubringen. „Ich finde, da könnte die kinderfreundliche Stadt mehr tun, zusammen mit der Tierrettung. Da würden die Kids etwas lernen und nicht nur am Computer spielen.“

Die Füchsin im Narkoseschlaf Quelle: Tierarztpraxis Rödiger

Innerhalb der Tierrettung häuften sich am Mittwochabend erleichterte Kommentare: „Ich könnte heulen vor Glück“, schrieb etwa Carmen Wickel und taufte das Fuchsmädchen spontan „Reeni“ – nach Reinicke Fuchs. „Soooo hübsch und niedlich“, setzte ein anderes Mitglied hinzu: „Toll, dass ihr geholfen werden konnte.“ Am Donnerstagabend kullerten im Whatsapp-Chat der Rettung dann die Tränen.

Von Rainer Schüler