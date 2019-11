Bundespräsident zeichnet Potsdamer Schüler aus

Potsdam

Der erste Preis des diesjährigen Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten geht nach Potsdam. Julius Klingemann, Schüler des Einstein-Gymnasiums, überzeugte die Jury mit seiner Ausarbeitung namens „Verleugnete Krise: Die Gruppenflucht der Potsdamer Einsteinschüler 1950“. Dafür wurde er am Dienstag im Berliner Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier persönlich ausgezeichnet. Mehr als 5600 Kinder und Jugendliche hatten sich an dem Geschichtswettbewerb beteiligt, der nun bereits zum 26. Mal stattfand.

Der bundesweite Wettbewerb hatte in diesem Jahr das Rahmenthema „So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“ vorgegeben. Julius Klingemann, Schüler der 9. Klasse des Einstein-Gymnasiums ging dafür auf Spurensuche in seiner eigenen Schule. Dort war 1950 eine gesamte Schulklasse gemeinsam mit zwei Lehrern in den Westen geflohen.

Saubere und reflektierte Aufarbeitung

Seine Recherche führte ihn zu zwei geflüchteten Schülern, mit denen er in Kontakt trat. Außerdem arbeitete er sich durch das Schultagebuch des damaligen Direktors. Er fand auch die Gründe der Flucht heraus: Die Hinrichtung dreier Schüler des Gymnasiums sowie der Zwang zum Eintritt in die FDJ durch einen Lehrer mit Nazi-Vergangenheit. Seine Arbeit zeichne sich durch die „sehr saubere Aufarbeitung der Geschichte und das hohe Reflexionsniveau“ aus, so Jurymitglied Annekatrin Schaller.

Dafür erhielt er am Dienstag nicht nur den ersten Preis des Geschichtswettbewerbs, sondern auch ein von der Körber-Stiftung vergebenes Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.

Von Johanna Apel