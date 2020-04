Angst vor Corona: Potsdamer Schüler dürfen Segelschiff acht Wochen lang nicht verlassen

Potsdam

Als das Coronavirus beginnt, die Welt zu verändern, überqueren Jeremias und Jasper gerade den Atlantik. Irgendwo zwischen Bermuda und den Azoren erfahren die beiden Potsdamer Schüler, dass zu Hause die Schulen schließen, dass kein Café mehr öffnet, dass sich immer mehr Menschen mit dem Virus infizieren und die ersten auch in ihrer Heimat Deutschland mit Covid-19 sterben. Wie es ihren Familien geht, den Freunden in Potsdam, wie schlimm es zu Hause wirklich ist, wissen die beiden 15-Jährigen nicht. Ihre einzige Informationsquelle auf dem Ozean ist ein DIN-A4-Blatt, das alle paar Tage mit den wichtigsten Nachrichten in Kürze beschrieben wird. Sie selbst sind ohne Internet und Telefon – abgeschnitten vom Rest der Welt. „Man hätte uns alles erzählen können, wir hätten es glauben müssen“, schreibt Jasper später an die MAZ.

Sorge um die Familie in Potsdam

17 Tage sind sie ab Bermuda mit dem Schulschiff „ Thor Heyerdahl“ auf dem Atlantik unterwegs, bevor sie am 30. März vor der Azoreninsel Faial vor Anker gehen und zum ersten Mal wieder Kontakt zu ihren Familien aufnehmen können. „Da macht man sich“, schreibt Jasper, „natürlich viele, auch unschöne Gedanken.“ Umso größer die Erleichterung, endlich zu hören, dass es allen soweit gut geht. „Das hat so gut getan“, berichtet Jasper. „Man hat feststellen können, dass die meisten schlimmen Gedanken, die man sich gemacht hat, nicht wahr sind.“

Jeremias, den alle nur „Jere“ nennen, beim Backen in der Kombüse des Schiffes. Quelle: privat

Gleichzeitig bleibt das, was sie von zu Hause hören, für die beiden Schüler vor ihrer Insel im Atlantik unvorstellbar. Potsdam ohne Menschen, die in der Sonne vor den Cafés sitzen, eine Brandenburger Straße ohne Passanten, geschlossene Schulen – „wenn einem Freunde davon erzählen, wie es sei, sich nur zu zweit und mit Abstand zu treffen“, schreiben sie, „dann ist das für uns hier einfach nicht zu verstehen.“ Für sie ist bis zu den Azoren alles wie gewohnt. Sie leben auf ihrem Schiff quasi immer in Quarantäne, alle sind gesund. „Da ist es wirklich ein komisches Gefühl die ganze Zeit zu hören, die Welt habe sich verändert und selber spürt man keinerlei Veränderung.“

Kein Landgang mehr aus Angst vor Corona

Und doch ändert Covid-19 schließlich auch ihren Alltag. Die geplante Tour auf den Azoren – gestrichen. Der Stopp in England mit Landgang – gestrichen. Der weitere Kurs bis zur geplanten Ankunft in Kiel am 25. April – offen. „Wenn alles gut läuft, segeln sie von den Azoren aus bis Kiel ohne weiteren Zwischenstopp durch“, erklärt die pädagogische Leiterin des Projektes, Ruth Merk, auf MAZ-Anfrage. „Angelegt wird nur, wenn es notwendig wird, die Diesel- und die Proviant-Vorräte an Bord aufzufüllen.“

Für die Besatzung der „ Thor Heyerdahl“ heißt das: Wenn sie in Kiel anlegen, werden sie das Schiff acht Wochen lang nicht verlassen haben. Eine Bewährungsprobe für alle. „Es ist einerseits die Sache mit der Bewegung, die man sehr vermisst“, schreibt Jeremias, „aber was noch viel wichtiger ist, dass wir uns jetzt echt lange immerzu sehen und gar nicht voneinander wegkommen.“ Es könne, sagt er, „vielleicht sogar als kleines soziales Experiment“ gesehen werden. „Ich hoffe, wir werden einander nicht überdrüssig. Wir behelfen uns mit Spielen und Gesellschaftsabenden.“

Auf dem Schiff ging der Unterricht weiter, während die Schulen in Deutschland wegen des Coronavirus bereits geschlossen waren. Quelle: privat

Die Zeit vor Anker vor den Azoren nutzen sie auch, um ein Fest zu feiern – mit Braten und Dekoration der Messen. „Einfach weil wir Lust haben.“ Sie hofften das Beste, schreiben Jeremias und Jasper, „und wenn wir wieder auslaufen, dann verschwinden für uns die News wieder in den Hintergrund, unser Alltag geht weiter – den verändert diese Krise nicht wirklich.“

Dankbar für die Gemeinschaft

Fast sechs Monate sind die beiden Potsdamer inzwischen auf dem Schiff unterwegs, haben mit der Crew zwei Mal den Atlantik überquert, im offenen Meer gebadet und unzählige Länder erkundet. Sie haben neue Freunde gefunden, an der Seekrankheit gelitten – und wohl das bisher größte Abenteuer ihres Lebens erlebt. Dass sie wenige Wochen vor dem Ende schreiben werden, „wir schätzen uns einfach sehr glücklich, dass wir noch in einer Gemeinschaft mit 50 Leuten leben dürfen“, war für alle unvorstellbar. „Ich hätte niemals gedacht“, sagt Jasper, „dass dies einmal ein solcher Luxus werden würde.“

Jeremias (l.) und Jasper beim Einsatz in der Takelage. Quelle: privat

Von Anna Sprockhoff