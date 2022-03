Bildung in Potsdam - Schule am Schloss: Neue Räume im Bornstedter Feld, große Zukunft in Krampnitz

Die Schule am Schloss soll dereinst Potsdams größte Schule werden – doch bis dahin muss noch viel passieren. Nun haben Vertreter der Verwaltung und der Schule eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die nächsten Schritte definiert. Es wird viel gebaut werden.