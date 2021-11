Potsdam

Wenn öffentliche Gebäude auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich werden sollen, sind zahlreiche Umbauten nötig. Und nicht überall ist die sogenannte Barrierefreiheit überhaupt möglich, etwa wegen des Denkmalschutzes. Im Auftrag der Stadtverordneten hat der Kommunale Immobilienservice (Kis) alle öffentlichen Gebäude daraufhin untersucht, wie barrierefrei sie sind – und was ein Umbau kosten würde, wenn das noch nicht der Fall ist.

Potsdamer Kitas, Bürgerhäuser, Sporthallen und Verwaltungsgebäude stehen auf der Liste

Verwaltungsgebäude, Kitas, Bürgerhäuser und Sporthallen stehen auf der Liste. Von diesen insgesamt 89 öffentlich genutzten Immobilien sind aktuell 33 vollständig barrierefrei, 23 Gebäude sind es zumindest teilweise – in der Regel ist das Erdgeschoss für jeden frei zugänglich.

Die schlechte Nachricht des Kis: „Bei 40 Gebäuden ist eine nachträgliche vollständige barrierefreie Gestaltung aus verschiedenen Gründen nicht möglich.“ Oftmals würde die nachträgliche Herstellung der Barrierefreiheit „die bestehende Nutzung dieser Gebäude“ in Frage stellen. Denn Barrierefreiheit kostet Platz: für Aufzugsanlagen, barrierefreie Sanitäranlagen und brandschutztechnische Wartebereiche. Bei diesen Gebäuden wären die Eingriffe so umfangreich, dass ein Neubau für den gleichen Zweck günstiger käme.

Das betrifft allein 28 Kitagebäude und auch die Jugendclubs in Fahrland, in der Kastanienallee und am Kuhfortdamm. Auch für das Begegnungshaus Groß Glienicke kommt der Kis zur Einschätzung, dass die Raumstruktur des Altbaus eine Herstellung von vollständiger Barrierefreiheit nicht zulässt. Dieses Argument nennt der Kis auch für die Musikschule in der Jägerstraße und das Museumshaus „Zum Güldenen Arm“ – beides sind eingetragene Denkmäler, sodass Umbauten dort noch einmal deutlich schwieriger sind.

Zwölf Gebäude könnten für rund 21,6 Millionen Euro umgestaltet und saniert werden

Die gute Nachricht: Bei zwölf Gebäuden hält der Kis den barrierefreien Umbau bei gleichzeitiger Sanierung des Objekts für wirtschaftlich. Die zwei größten und teuersten Vorhaben wären die Sporthalle in der Heinrich-Mann-Allee und das Bürgerhaus am Schlaatz. Der Umbau der Sporthalle wird mit 15 Millionen Euro veranschlagt, das Bürgerhaus könnte für 5,1 Millionen Euro saniert und zugleich barrierefrei gestaltet werden.

Die Maßnahmen in den zehn übrigen Gebäuden würde noch einmal rund 1,4 Millionen Euro kosten. So würde beispielsweise die vollständige Barrierefreiheit der Zweigbibliothek am Stern 120.000 Euro kosten. Beim Gemeindehaus Satzkorn müssten 150.000 Euro investiert werden. Für das Soziokulturzentrum Lindenpark in Babelsberg wären 200.000 Euro nötig. Auch drei Kitas könnten laut Kis für insgesamt 650.000 Euro barrierefrei gestaltet werden.

Bei drei Schulen ist der Bedarf an Barrierefreiheit besonders groß

Bei den Schulen hat der Kis schon 2020 neun Schulen benannt, bei denen die Herstellung von Barrierefreiheit möglich ist. Jetzt hat der Fachbereich Bildung im Rathaus festgelegt, in welcher Reihenfolge die Umbauten erfolgen sollten. Als besonders dringend erforderlich wird die Barrierefreiheit an der Gesamtschule „Peter Joseph Lenné“ in Zentrum Ost, der Voltaire-Gesamtschule in der Lindenstraße und dem Leibniz-Gymnasium am Stern festgestellt.

Bei der Lenné-Schule ist immerhin der Erweiterungsbau barrierefrei, beim Leibniz-Gymnasium das Erdgeschoss. Dennoch fallen für die drei Schulen voraussichtlich Umbaukosten von 22,5 Millionen Euro an.

In zweiter Priorität werden die Grundschule am Humboldtring in Zentrum Ost, die Weidenhof-Grundschule am Schlaatz und die Fontane-Oberschule genannt.

Als nachrangig festgelegt hat der Bildungsbereich die Schule am Griebnitzsee, sowie die Zeppelin-Grundschule und die Montessori-Oberschule in Potsdam West. Insgesamt würde der Umbau aller neun Schulen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 55 Millionen Euro kosten. Für einen klassischen DDR-Bau Typ „Erfurt“ werden dabei neun Millionen Euro angesetzt.

Von Peter Degener