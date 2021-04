Potsdam

Erstmals werden in Potsdam Schulen und Kitas gemeinsam auf Jahre hinaus geplant. Am Mittwoch stellte die parteilose Beigeordnete für Bildung und Jugend, Noosha Aubel, im Potsdamer Rathaus die Integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung für die Landeshauptstadt vor. Darin ist festgeschrieben, wie sich die Stadtverwaltung die Bildungslandschaft von der Kinderkrippe bis zum Abitur vorstellt.

Drei neue Potsdamer Gymnasien

Die größte Überraschung: Potsdam will mehrere neue Gymnasien bauen. Lange geplant ist ein Gymnasium am Schlaatz, allerdings soll die Schule später als gedacht eröffnen und unterliegt Abhängigkeiten. Denn sie kann nur entstehen, wenn die dort bestehende Förderschule aus ihrem Gebäude aus- und an den Schulcampus Waldstadt Süd umzieht. Dort soll außerdem eine Gesamtschule entstehen, doch der Standort ist seinerseits umstritten.

Schule am Schloss von Klasse 1 bis 13

Ganz neu ist die Planung für ein Gymnasium im Norden: An der Birnenplantage in Neu Fahrland soll bis 2029 eines entstehen. Auch in Krampnitz können Jugendliche bald Abitur machen: 2027 soll die Schule am Schloss, die ursprünglich in der Pappelallee geplant war, dort als Schulzentrum starten – von der ersten bis zur 13. Klasse. Laut Noosha Aubel wird geprüft, ob dort eine Hybridlösung zum Tragen kommen kann, die außerdem die Prüfung zur Allgemeinen Hochschulreife zusätzlich nach schon zwölf Jahren anbietet. An der Pappelallee wiederum soll ebenfalls ein Gymnasium entstehen.

Aubel lockt mit Sportflächen

Noosha Aubel erklärte diese Neuerungen mit dem Anwahlverhalten der Eltern und Schüler. Statt der heute 68 Züge an weiterführenden Schulen würden langfristig 82 bis 85 gebraucht. „Dafür braucht es aber neue Schulen“, so Aubel, und verwies darauf, dass schon seit Jahren an Potsdamer Gymnasien zusätzliche Klassen geschaffen werden müssen.

Die rot-rot-grüne Rathauskooperation hatte neue Gymnasien eigentlich ausgeschlossen, Noosha Aubel hofft dennoch auf Zustimmung der Stadtverordneten, sagte sie. „Es ist ja nicht so, dass die Kooperation geschlossen gegen den Vorschlag wäre“, sagte sie mit verweis auf die SPD-Fraktion, die Zustimmung signalisiert hat. „Wir werden nun Überzeugungsarbeit in den Gremien leisten und dabei die zusätzlichen Vorteile in unseren Plänen zeigen – etwa Sportplätze und Musikschulkapazitäten.“

Ungleiche Verteilung der Kita-Plätze

Kompliziert stellt sich auch die Situation in der Kita- und Krippenlandschaft dar. Das Hauptproblem dabei ist die ungleiche Verteilung der Plätze in der Stadt. So zeigt ein Blick auf Potsdam: Im Norden der Stadt und rund um den Hauptbahnhof, aber auch in Alt Drewitz gibt es viel zu wenige Betreuungsplätze für Kinder im Krippen- und Vorschulalter. Und auch dort, wo ausreichend Plätze vorhanden wären, ist der Frust oft groß.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen den Eltern das Angebot machen, dass sie wirklich eine Wahl zwischen den Einrichtungen haben“, sagte die Beigeordnete. Derzeit könnten Eltern sich nur scheinbar entscheiden, wo ihre Kinder betreut werden – Kitaplätze sind fast überall in Potsdam ein rares Gut, eine Präferenz für ein bestimmtes Konzept oder eine räumliche Nähe zwischen Wohnung und Kita können die meisten Familien bei der Anwahl nicht beachten. An dieser Stelle soll gegengesteuert werden, die Plätze besser verteilt.

Erste Stadt-Kita im Bornstedter Feld

Dazu sollen wohl auch sechs Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft beitragen. Zunächst fünf Kitas und ein Hort sind geplant, mittelfristig dann will die Landeshauptstadt jeweils sechs Horte und Kitas in der Stadt betreiben.

Die ersten Standorte und einen konkreten Zeitplan hat Noosha Aubel nun vorgestellt. Schon 2022 soll demnach eine städtische Kita an der Georg-Hermann-Allee öffnen, weitere Einrichtungen in der Burgstraße, der Johannes-R.-Becher-Straße, der Heinrich-George-Straße, der Ricarda-Huch-Straße und in Krampnitz sollen folgen. Aubel versprach, dass es sich allesamt um Neubauten handele, bestehende Einrichtungen sollen nicht übernommen werden. „Außerdem stehen die Einrichtungen allen Bürgern offen, es sind keine Betriebskitas für die Mitarbeiter der Verwaltung“, betonte sie.

Grund für kommunale Trägerschaft ist hinfällig

Pikant: Die freien Träger der heute schon existierenden Kitas sind strikt gegen die kommunale Trägerschaft. Immer wieder kritisierten sie den Vorstoß als wenig sinnvoll. Die Stadt hatte den Wunsch bislang immer damit begründet, dass ihr dann ein Satzungsrecht zustünde – die Hoffnung war, wieder eine stadtweit geltende, verbindliche Elternbeitragsordnung festschreiben zu können, sodass die Betreuung überall gleich teuer ist. Schließlich hatte eine fehlerhafte Beitragsordnung letztlich dazu geführt, dass Gerichte diese aufhoben und die Stadt den Eltern Beiträge in Millionenhöhe zurückerstatten musste.

Diese Satzungshoheit ist, wie Noosha Aubel am Mittwoch zugeben musste, jedoch auf diesem Wege gar nicht zu erreichen. Wie die Kita-Träger diese Neuigkeit aufnehmen, wird sich schon am Donnerstag zeigen, denn dann tagt der zuständige Fachausschuss.

Von Saskia Kirf