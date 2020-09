Innenstadt / Pirschheide

Experiment geglückt: Die „ Weiße Flotte“ hat ihre erste eigene Feuerwerks-Tour am Freitagabend in beeindruckender Weise präsentiert. Viele Jahre waren bis zu 30 Schiffe von „Stern und Kreis“ Berlin und anderen Reedereien mit Begleitung durch Potsdamer Schiffe zu „ Wannsee in Flammen“ unterwegs und hatten zahllose Zuschauer auch von Booten und an den Ufern, doch in Corona-Zeiten wurden die Berliner Schiffe nicht voll genug, um den Aufwand des Höhenfeuerwerks zu tragen. Weil die Potsdamer Schiffe aber fast voll gebucht waren, hob die Flotte „ Havel in Flammen“ aus der Taufe mit einem Feuerwerk am Templiner See.

Korso von der City nach Caputh

Am Freitagabend starteten also neun Potsdamer Schiffe und die Berliner „Havelstern“ an der Glienicker Brücke zu einer nächtlichen Dinnerfahrt über die Havelseen und ankerten dann auf dem Templiner See. Eine Meer an Lichtern von Bord lag verstreut auf dem See, dessen Fahrrinne durch die Wasserschutzpolizei schon gegen 21 Uhr gesperrt war für den Boots- und Schiffsverkehr. Flottenchef Jan Lehmann war selbst mit einem Absperrboot unterwegs und freut sich, dass es problemlos lief.

Ankerverbot am Templiner See

Es herrschte Ankerverbot für alle Wasserfahrzeuge außer den Schiffen; die Polizei beorderte etwa ein Dutzend Boote in eine Bucht am Caputher Gemünd, wo nicht nur von den ohnehin dort liegenden Booten und Yachten viele Menschen zusahen, sondern auch von den Ufern. Vor allem an der Eisenbahnbrücke und vor dem Seminaris-Seehootel sammelten sich Zaungäste.

Dass der Templiner See gesperrt wurde durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsdirektion, liegt daran, dass er deutlich kleiner und schmaler ist als der Wannsee. „Wenn wir da nachts als Konvoi fahren, sehen wir schlecht beleuchtete Boote im Dunkeln viel zu spät“, erklärte Lehmann gegenüber der MAZ am Samstagmorgen.

Zur Galerie Weil „Stern und Kreis“ Berlin ihre Schiffe für „Wannsee in Flammen“ nicht voll bekam, die „Weiße Flotte“ Potsdam aber schon, wurde aus dem Traditionsevent „Havel in Flammen“ am dem Templiner See.

Feuerwerk mit Rammstein-Song

Kurz nach 21.45 Uhr dann begann das kurzfristig organisierte Feuerwerk eines Berliner Unternehmens, das eine musikalische Begleitung dafür organisiert hatte, die man nur an Bord der Schiffe hören konnte: Mit dem Anzählen des Rammstein-Songs „Hier kommt die Sonne“ wurde auch das Feuerwerk eingezählt. Es hatte viele Feuerelemente in Bodennähe, die aus der Entfernung aussahen wie eine wirkliche Feuersbrunst: Die nächtlichen Wolken und der Qualm waren in rot und gelb getaucht, aus dem dann die Fontänen aufstiegen und am Himmel zu Millionen Sternchen zerbarsten.

Nach dem achtminütigen Feuerwerk lichtete die Flotte ihre Anker, fuhr nach Caputh und drehte dort um für die Rückkehr nach Potsdam und Berlin. „ Potsdam in Flammen“ findet am heutigen Samstagabend nochmals statt, und das Feuerwerk ist erneut für 21.45 Uhr geplant.

Von Rainer Schüler