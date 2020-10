Am Stern

Gegen 2.15 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Potsdamer Stadtteil Am Stern. Nach ersten Erkenntnissen geriet zunächst eine Fußmatte im Hausflur in Brand. In weiterer Folge griff das Feuer auf die Wohnungstür einer Mieterin über. Die Seniorin konnte durch die Feuerwehr gerettet werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenhinweisen wurde durch die ermittelnden Polizeibeamten unweit des Brandortes eine 32-jährige Potsdamerin vorläufig festgenommen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun die genauen Umstände der Tat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.

Von MAZonline