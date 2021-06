Potsdam

Eine 84-jährige wurde über längere Zeit Opfer von Betrügern. Sie hatten ihr eine E-Mail geschickt, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie einen Fond in Höhe von 29 Millionen Euro bei einer ausländischen Bank besitze. Auf dieses Geld habe sie aber nur Zugriff, wenn sie regelmäßig Geld an diverse Personen überweise, hieß es. Die Dame schenkte dem Glauben und übermittelte über einen längeren Zeitraum mehrfach per E-Mail Codes von Gutscheinkarten. Der Frau entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Wegen der wiederholten Gutscheinkäufe wurde eine Verkäuferin misstrauisch und informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Betrugs.

Gängige Masche

Das Versprechen hoher Gewinne oder Geldsummen ist eine Masche, die Betrüger in vielfältiger Form nutzen. Um Zugriff auf das Geld oder den Sachgewinn zu erhalten, werden die Opfer zumeist aufgefordert, eine „Verwaltungsgebühr“ oder Ähnliches zu bezahlen. Die Opfer werden aufgefordert Gutscheinkarten zu erwerben und die individuellen Codes der Karten weiterzugeben. Durch diese haben die Betrüger dann Zugriff auf den Geldwert der Gutscheinkarte.

Unbedingt Anzeige erstatten

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, niemals Geld auszugeben, um an einen vermeintlichen Gewinn zu kommen, keine Gutscheincodes oder persönliche Daten weiter zu geben. Man möge bei Betrugsverdacht Anzeige bei der Polizei erstatten, auch wenn kein Schaden entstanden ist.

Von MAZonline