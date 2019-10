Potsdamer Skelette am Alten Markt: So arbeitet Anthropologin Bettina Jungklaus

Berlin

Dampf steigt aus der morgendlichen Tasse Tee auf dem Küchentisch. Daneben liegt der Schädel einer Frau. „Es ist ein Rätsel“, sagt Bettina Jungklaus und dreht den Frauenschädel. „Sie war zwischen 40 und 50 Jahren, hatte unbehandelten Karies, einige Zähne und das Gesicht fehlen“, fasst Jungklaus zusammen. Und dann gibt es noch eine unverheilte Wunde. Ein großes Loch klafft im Schädel, die abgetrennte Platte steckt Jungklaus wie ein Puzzlestück hinein. „Es könnte eine Axt gewesen sein“, sagt sie mit Blick auf die Schnittkante im Kopf. Verbrechen oder Unfall? Das bleibt im Büro der Anthropologin ungewiss.

Sie soll die kürzlich am Alten Markt ausgegrabenen Skelette in ihrem Berliner Büro unter die Lupe nehmen. Pappkartons und luftdicht verschlossene Plastikbeutel stapeln sich an Wänden und auf Tischen. „Hier liegen rund 200 Menschen“, sagt Jungklaus. Rund 6000 Skelette hat die 53-Jährige in 25 Berufsjahren untersucht. Das Älteste ist etwa 8400 Jahre alt, das Jüngste aus den 1940ern.

Geschichte einfacher Menschen

Ob sie sich gruselt? „Nein, mich reizt der Blick in die Vergangenheit. Ich möchte die früheren Leben rekonstruieren und wissen, wie sie gelebt haben.“ Weil die Geschichte meist von großen Ereignissen und Königen schreibt, will Jungklaus den einfachen Menschen einen Teil ihrer Geschichte zurückgeben.

Im Mittelalter herrschte strikte Ordnung: „Ein Armer konnte nicht dort bestattet werden, wo ein Reicher bestattet wurde“, sagt Jungklaus. Reiche wurden in Grüften beigesetzt, Arme unter sich, aber alle Christen auf dem Rücken und mit Blick ins östliche Jerusalem. Am Alten Markt in Potsdam haben die Archäologen allerdings einen anderen Zustand freigelegt.

Während die ersten Skelette am Alten Markt in Potsdam dokumentiert werden, wird direkt daneben schon das nach dem nächsten Sarg gegraben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bei den Grabungen wurde der Rand eines historischen Friedhofs gefunden. Schulter auf Schulter liegen dort in drei Schichten Potsdamer aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Nur wenige der 50 gefundenen Skelette wurden in einem Sarg bestattet, bei keinem wurden Grabbeigaben gefunden. Ein Indiz, das in diesem Teil des Friedhofs Arme und Randgruppen beerdigt wurden.

Sonderfall: Potsdam

Im Berliner Büro packt Bettina Jungklaus Kollegin, Ljuba Zamstein, die eingetroffenen Kisten aus. Knochen für Knochen kommt auf den Tisch. Die Rippen zu den Rippen, die Beine zu den Beinen. Auch zwei linke Arme. Zamstein vergleicht die Ellen: „Das gehört nicht zusammen“, sagt sie. Wird es bei Grabungen kompliziert, kann es ohne Anthropologen passieren, dass unterschiedliche Menschen sich eine Kiste teilen. Archäologen fehlt oft das anatomische Wissen.

Beim Auspacken der Kisten muss festgestellt werden, ob es sich um mehrere oder ein menschliches Skelett handelt und ob die Knochen zusammenpassen. Quelle: Jan Russezki

Und Potsdam ist kompliziert. „Wir haben dort viele sogenannte Sonderbestattungen gefunden“, sagt Bettina Jungklaus. Drei Menschen lagen auf dem Bauch. Ein älterer Mann, dessen Gesicht von einem riesigen Abszess zerfressen war, lag auf der erkrankten Seite. „Das gibt es bei christlichen Bestattungen nicht“, sagt Jungklaus. Erklären kann sie das nicht.

Wiedererweckung von Kindern

Wie eine Gesellschaft gelebt hat, erkennen Anthropologen am besten an Serienfunden und an Kinderskeletten. „Kinder sind der schwächste Teil einer Bevölkerung und gleichzeitig ihr Marker. An ihnen kann man besonders gut Mangel, schlechte Hygiene und Lebensverhältnisse ablesen“, sagt sie. Auch in diesem Fall sind die Funde in Potsdam außergewöhnlich. Die Archäologen gruben zehn Säuglinge aus – eines davon ist eine Frühgeburt im achten Monat.

Frühgeburten sind selten. Auf christlichen Friedhöfen wurden nur getaufte Kinder begraben. Wie ist der Fund eines Kindes, das nie getauft wurde dann möglich? „Im Mittelalter hatte man die Möglichkeit, ein Kind wiederzuerwecken“, erzählt Jungklaus. „Die Säuglinge hat man auf einen warmen Stein gelegt und eine Feder oben drauf. Die Feder flog wegen der Wärme und dann sagte man ’Oh, es lebt noch’ und es wurde schnell getauft und so vor der Hölle gerettet“, erklärt sie.

In der Schweiz gab es für Wiedererweckungen sogar einen Wallfahrtsort. Denn Kindstode waren im Mittelalter keine Seltenheit. In Brandenburg starben etwa 30 Prozent der Kinder vor ihrem zwölften Geburtstag. Das größte Risiko bargen das erste Lebensjahr und das Abstillen mit drei Jahren. Weil das Leben der Armen oft unhygienisch war, starben die meisten Kinder an Infektionen.

Untersuchungen sind ungewiss

Bisher hat Jungklaus nur zwei der 50 Skelette untersucht. Aus privaten Interessen, denn die Finanzierung ist seitens des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege noch nicht geklärt. Bleiben die Gelder aus, verstauben die Knochen im Magazin des Archäologischen Landesmuseums in Zossen.

Die Knochen werden untersucht und vermessen. Für weitere Tests können sie ins Labor geschickt werden, wo dann die kleinsten Isotope verraten, wie sich der Mensch ernährt hat. Quelle: Jan Russezki

Wird Jungklaus aber bezahlt, ermittelt sie Geschlecht, biologisches Alter, Größe, Knochenbrüche. Auch langwierige Krankheiten wie Tuberkulose, Syphilis und Lepra kann sie mit der Lupe an den Knochen ablesen. Hat der Mensch schwer geschuftet, sieht Jungklaus das an abgenutzten Gelenken und Wirbeln.

Geschichte hinter Knochenfunden

Wie aus einem Knochenfund eine lebendige Geschichte wird, zeigt einer ihrer spannendsten Fälle: Hinter dem Roten Rathaus in Berlin wurden vor etwa fünf Jahren auf dem Großen Jüdenhof Skelette gefunden, obwohl dort kein Friedhof war. „Sie lagen auch ganz merkwürdig und an dem einen zeigten sich Schnitte“, erzählt Jungklaus.

Es stellte sich heraus, dass dort um 1680 ein Dr. Stosch gelebt hat, der heimliche medizinische Experimente gemacht haben soll. „Und dann hat er die Toten heimlich im Garten verscharrt“, erzählt sie. Damals gab es keine Charité. Die Funde zeigen eine Grauzone am Beginn der universitären Medizin.

In Potsdam hat Jungklaus schon slawische Gräber und die Skelette unter dem Ernst von Bergmann Klinikum untersucht. Die aktuellen Funde würden das Bild vom Leben in Potsdam ergänzen und den trockenen Knochen wieder etwas Leben einhauchen.

