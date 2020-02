Potsdamer Skulpturengruppe „Familie Grün“: Tag der Rückkehr steht fest

Innenstadt

Familie Grün kehrt zurück: Am Dienstag, 24. März, wird eine Kopie der Figurengruppe von Carola Buhlmann (1926-2014) am alten Standort Bandenburger/Ecke Lindenstraße aufgestellt. Das ist im Kulturausschuss am Donnerstagabend verkündet worden. Um Schäden an den Skulpturen möglichst zu verhindern oder zeitnah zu beheben, gebe es einen Wartungsvertrag, erklärt ein Sprecher der Stadt auf MAZ-Nachfrage. Komplett könne man Vandalismus und Beschädigungen aber nie verhindern.

Originale wegen Schäden demontiert

2013 sind die Original-Skulpturen, die 1980 im Zuge der Neugestaltung der Brandenburger an der Ecke Lindenstraße aufgestellt wurden, demontiert worden. Sie waren so schwer beschädigt, dass ein Abbau laut Stadt alternativlos war. Schuld waren neben Vandalismus und unachtsamen Autofahrern auch konstruktive Mängel.

Die Kopien von Mutter, Vater und Sohn fertigte schließlich die Keramikerin Kerstin Becker, finanziert wurden die Arbeiten mit Spenden und Mitteln der Stadt. Die Original-Skulpturen sollen aufgrund ihres Zustandes laut Stadtsprecher im Depot bleiben.

Lesen Sie mehr:

>>>Zeitplan für „Familie Grün“

>>>Krankenbesuch bei der Familie Grün

>>>Wo blieb das Mädchen mit den Zöpfen?

Von Anna Sprockhoff