Tafel, Suppenküche und Kleiderkammer unter einem Dach

Die Chefin der Potsdamer Tafel, Imke Eisenblätter, wirbt um ein Sozialzentrum, das viele Angebote für Bedürftige in Potsdam an einem Ort bündelt. Im Sozialausschuss der Stadt, den Eisenblätter als SPD-Stadtverordnete auch leitet, hat sie die Idee am Dienstagabend vorgestellt und einstimmige Zustimmung erhalten.

Suppenküche und Tafel sind mit Örtlichkeiten „am Limit“

„Sowohl die Suppenküche der Volkssolidarität als auch die Tafel sind an ihren Standorten am Limit“, sagte sie im Ausschuss. An einem gemeinsamen Standort könne man sehr viele Synergien entwickeln – einmal bei der Lebensmittelrettung, aber auch im Sinne der Menschen, die die Einrichtungen aufsuchen. Mit einer Waschküche, Kleiderkammer, einem Duschraum und einer niedrigschwelligen Beratung könnten angeboten werden.

„Ich will nicht, dass die Menschen zu all diesen Leistungen hingehen müssen. Wir müssen diese Leistungen zu den Menschen bringen, wo sie sowieso hingehen“, sagt Eisenblätter. Es gebe zudem weitere Interessenten als Nutzer, etwa die Initiative Kultür Potsdam, die sich um die Vermittlung von kostenfreien Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen für Bedürftige kümmert.

Tafel hat kein Interesse an Sanierung des bisherigen Standorts

Der Impuls für das Sozialzentrum ging von Suppenküche und Tafel gemeinsam aus. Deren Gebäude seien „ausgelutscht“. Bislang stehen der Tafel in der Drewitzer Straße in Waldstadt I rund 200 Quadratmeter zur Verfügung.

„Es fehlt uns an Lagerraum und vernünftigen Aufenthaltsräumen für die ehrenamtlichen Helfern“, sagt Eisenblätter. Das Haus halte dem täglichen Ansturm der Menschen nicht mehr Stand. Es gibt Schimmel an den Wänden, weshalb bereits in Heizung und Belüftung investiert wurde.

Das Gebäude gehört der Energie & Wasser Potsdam (EWP), die Stadt finanziert die Miete. Eine Verlängerung des Mietvertrags, der in drei Jahren endet, wäre daher durchaus denkbar. „Das ist aber nicht in unserem Interesse. Auch wenn wir das Haus sanieren würden. Eine echte Aufenthaltsqualität bringt das den Menschen, die zu uns kommen, nicht“, sagt Eisenblätter.

Diese Qualität gibt es in der Suppenküche, die sich allerdings versteckt auf dem Verwaltungscampus in der Innenstadt befindet. Auch dort ist es bereits eng. Derzeit bietet sie 40 Sitzplätze. Wenn nur die Hälfte der rund 150 Tafel-Kunden nicht nur Lebensmittel einpacken, sondern in einem gemeinsamen Sozialzentrum auch eine günstige warme Mahlzeit genießen würde, wäre die Suppenküche bereits zu klein.

Stadt soll mögliche Orte prüfen – gute Anbindung ist am wichtigsten

Offen ist der Ort, an dem so ein Zentrum entstehen könnte. Der Antragstext beauftragt die Verwaltung daher, „zu prüfen, an welcher Stelle ein Sozialzentrum entstehen kann, das als zentrale, niederschwellige Anlaufstelle diverse soziale Hilfsangebote bündelt.“

Für Eisenblätter ist der Ort „beinahe egal, solange er gut erreichbar ist und genug Platz für alle Einrichtungen bietet.“ Die Innenstadt wäre schön, „aber unsere Kunden kommen auch aus Fahrland oder Groß Glienicke quer durch die ganze Stadt zu uns nach Waldstadt. Alte Menschen und Familien, alle nehmen weite Wege zu uns auf sich. Und wenn sie schon kommen, sollen sie auch gleich in die Kleiderkammer gucken können.“

Verwaltungscampus könnte Standort sein – wenn die Verwaltung wegzieht

Die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) unterstützt das Vorhaben und bringt einen möglichen Standort ins Spiel: das Areal der Stadtverwaltung. Derzeit läuft die Prüfung, ob der Verwaltungscampus aus dem Zentrum zieht, etwa an die Heinrich-Mann-Allee.

„Wenn das Verwaltungsareal neu strukturiert wird, wäre das ein guter Ort. Für die Obdach- und Wohnungslosen ist ein zentraler Standort enorm wichtig. Das gilt aber auch für viele Kunden der Tafel, die ja nicht nur aus dem Süden der Stadt kommen“, sagt Brigitte Meier. Umgekehrt stellt sie auch klar: „Wenn der neue Verwaltungscampus am heutigen Standort errichtet wird, kann die Suppenküche dort nicht bleiben.“

Mischfinanzierung von Suppenküche , Tafel und der Stadt Potsdam

Wenn die Stadtverordneten dem Antrag zustimmen, will Eisenblätter sich in einer Arbeitsgruppe mit dem Kommunalen Immobilienservice zusammenzusetzen, um die räumlichen Bedarfe zu erörtern. Die Finanzierung des Sozialzentrums werde kaum von der Stadt allein gestemmt. „Das wird definitiv eine Mischung. Die Tafel bekommt heute das Gebäude gestellt, die Suppenküche sogar Personal. In dem Zentrum wird die wird deshalb aber nicht als vollständig subventionierte Organisation in den städtischen Haushalt einfließen“, sagt die Tafelchefin.

