Rezept vom Potsdamer Spitzenkoch: Kartoffeln mit Leinöl, Zitrone und Creme Fraîche

Wie die meisten Menschen verbringe auch ich aktuell viel Zeit mit meiner kleinen Familie zu Hause. Das Restaurant ist geschlossen, ich habe die Profiküche gegen den heimischen Herd getauscht. Dabei kommt zwangsläufig die Frage auf: „Was essen wir heute?“

Bis jetzt war das in unserem Alltag relativ leicht zu beantworten: Gegessen wurde unter der Woche auf der Arbeit und an den freien Tage gingen wir in Restaurants, bestellten oder kochten spontan. Jetzt haben wir für uns definiert, dass es wichtig ist, eine Struktur in den Alltag zu bringen und dabei so wenig wie möglich einkaufen zu gehen.

Kochen mit Christopher Wecker Sonst beherrscht er die Küche der Villa Kellermann von Günther Jauch. Der Feinschmeckerguide Gault & Millau bewertete ihn mit 16 Punkten. Nun kocht Christopher Wecker an ungewohnter Stelle: zu Hause. Für die MAZ berichtet er ab sofort regelmäßig aus der „Homekitchen“ und gibt tolle Rezepttipps.

Deshalb gibt es jetzt einen Essensplan für die ganze Woche. Wir setzen uns gemeinsam hin, schreiben auf, welche Vorräte bereits vorhanden sind und welche Essenswünsche jeder hat. Dabei planen wir weiterhin ein bis zwei Mahlzeiten ein, die wir bei unseren Lieblingsrestaurants bestellen oder abholen, um diese in der für sie aktuell schwierigen Zeit zu unterstützen.

Dann schreiben wir eine Einkaufsliste und erledigen einen Großeinkauf. Im Supermarkt haben wir oft erschreckend festgestellt, dass Konserven und Tiefkühl-Lebensmittel schnell vergriffen sind, aber das Obst- und Gemüseregal aussieht, als wäre es gerade erst aufgefüllt worden. Dabei ist es doch gerade aktuell so wichtig, sich frisch und gesund zu ernähren. Denn wenn man aus gegebenen Anlass schon kaum an die frische Luft oder unter Menschen kommt und dazu noch ungesundes, eintöniges Essen isst, macht das einen doch eher krank – und es hebt auch nicht gerade die Laune.

Ich habe also zum Auftakt ein Rezept für die MAZ-Leser herausgesucht, das gesund, lecker, und frisch ist und sich leicht zuzubereiten lässt. Und es ist ein Gericht, das ich lieben gelernt habe, seitdem ich in Potsdam arbeite: Kartoffeln mit Leinöl, Zitrone und Creme Fraîche.

Rezept für zwei Personen:

Zutaten: 5-6 Kartoffeln, 1 Zitrone, 80 ml Leinöl, 150 Gramm Creme Fraîche, Gartenkresse, Salz, Peffer.

Und so geht’s: Kartoffeln kochen, schälen, mit der Gabel grob zerkleinern und auf einen Teller geben. Die Kartoffeln mit Leinöl beträufeln und anschließend den Saft und den Abrieb einer halben Zitronen darüber geben. Creme Fraîche mit Salz und Pfeffer abschmecken über die Kartoffeln geben. Zum Schluss die Gartenkresse über alles streuen – fertig. Guten Appetit!

Von Christopher Wecker und Saskia Kirf