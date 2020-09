Potsdam

Der Mangel an Sportstätten in Potsdam bleibt ein gravierendes Problem. Nun könnte der Sportakrobatik-Abteilung des SV Motor Babelsberg das Aus drohen.

Denn mit der Fertigstellung der neuen Geräteturnhalle am Luftschiffhafen soll die alte, aus dem 1960er-Jahren stammende Trainingsstätte der Sportakrobaten abgerissen werden. In der neuen Halle, die von der Universität Potsdam für den Hochschulsport genutzt wird, ist aber das Akrobatentraining ausdrücklich nicht vorgesehen. Am Dienstag war die prekäre Situation der rund 50 aktiven Sportler Thema im Bildungsausschuss der Stadt. Der Ausschussvorsitzende Stefan Wollenberg (Linke) erklärte: „Die Akrobaten können nicht in jeder Halle trainieren, weil sie sehr spezielle Anforderungen an die Ausstattung haben. Besonders wenn es um Wettkämpfe geht, kommt eigentlich keine andere Halle in Frage.“ Mit dem Potsdam-Pokal lobt Motor Babelsberg jährlich einen Preis mit bundesweiter Strahlkraft aus, 2019 nahmen zehn Vereine aus ganz Deutschland teil. Der Bildungsausschuss will nun die Universität zum Gespräch bitten, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Schule am Schloss lässt weiter auf sich warten

Neben den Sportstätten musste sich der Ausschuss auch ein weiteres Mal mit einer Bauverzögerung befassen: Die als größte Schule der Stadt geplante Schule am Schloss wird noch später fertig. Ursprünglich hätte die Gesamtschule bereits 2019 im eigenen Gebäude an der Pappelallee öffnen sollen, war dann aber zunächst innerhalb der Da-Vinci-Gesamtschule, später in Containern untergebracht worden.

Wie der Werksleiter des kommunalen Immobilienservice, Bernd Richter, im Ausschuss berichtete, bleibt diese Übergangslösung zunächst bestehen. Die Schule könne nach bisherigem Stand frühestens 2026, also noch einmal drei Jahre später als zuletzt geplant, fertig werden. Weil die Schülerzahl mit jedem Jahr anwächst, werden am aktuellen Standort an der Esplanade weitere Container benötigt.

