Der Neubau der Turnerhalle am Luftschiffhafen gehört der Universität Potsdam – sie entscheidet, wer dort trainieren darf und wer nicht. Trotz einer intensiven Aussprache im Bildungs- und Sportausschuss will die Uni die Sportakrobatinnen von Motor Babelsberg ausschließen. Die Sportlerinnen aber haben keine andere Trainingsmöglichkeit: „Das ist das Ende unserer Sportart in Potsdam.“