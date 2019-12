Potsdam plant Hallenwarte für mehrere Schulsporthallen

Potsdam

Die Stadtverwaltung plant die Schaffung von fünf Hallenwarts-Posten für besonders stark genutzte Sporthallen in Potsdam. Das hat der Werksleiter des Kommunalen Immobilienservice (Kis), Bernd Richter, am Dienstag im Ausschuss für Bildung und Sport erklärt. Die Positionen seien im Wirtschaftsplan des Kis, der Mitte kommenden Jahres in kraft treten soll, bereits enthalten.

Teils hapert es schon am Brandschutz

Die Initiative für die Extra-Hausmeister geht auf einen Antrag der FDP-Fraktion zurück, die für die Da-Vinci-Schule im Potsdamer Norden einen solchen Hallenwart gefordert hatte. Denn die erst im Frühsommer 2017 in Betrieb genommene Halle ist besonders stark genutzt, wie Schulleiterin Kirsten Schmollack erklärte: „Von morgens bis in den Nachmittag halten hier drei Schulen ihren Sportunterricht ab, jeden Nachmittag trainieren dann bis 22.30 Uhr Vereine, an den Wochenenden und in den Ferien finden teils sehr große Turniere statt.“ Das bringe ohnehin schon eine hohe Beanspruchung mit sich. Gleichzeitig seien viele Trainer und Veranstalter mangelhaft eingewiesen, teils hapere es schon am Wissen um den Brandschutz. „Außerdem wird das Parkverbot nicht beachtet, Hüpfburgen überlasten das Stromnetz und aus der Weitsprunggrube wird Sand entnommen, um Tore zu beschweren“, sagte Kirsten Schmollack, „da besteht ein Handlungsbedarf und es muss Geld in die Hand genommen werden, wenn wir diese Schätze erhalten wollen.“

Rund 180000 Euro im Jahr

Beim Kis ist man sich dieser Probleme sehr bewusst – und sie betreffen nicht nur die Da-Vinci-Schule, sondern mehrere Hallen. Deshalb plant Bernd Richter die Schaffung von insgesamt fünf Stellen als Hallenwart, zwei davon für die Da-Vinci-Schule und zwei für den Campus Gargarinstraße. „Wir mussten leider feststellen, dass sich die Vereine sehr anonym verhalten“, sagte Richter. Zwar gebe es Einweisungen und Kontrollen, aber es entstünden dennoch Schäden. „Wir werden diese Stellenplanung ausweiten müssen, wenn weitere große Schulen wie in der Waldstadt oder der Pappelallee entstehen“, kündigte er an. Zunächst sollen die Kosten bei etwa 180.000 Euro für die fünf geplanten Stellen liegen.

Von Saskia Kirf