Potsdam

Eine der engagiertesten Sportlehrerinnen Potsdams geht am Freitag nach mehr als 45 Dienstjahren in den Ruhestand: Marina Rieger von der Grundschule „Am Pappelhain“. Gemeinsam mit Frank Zimmermann hatte sie 1995 den MAZ-Staffellauf, dessen Ursprünge in der DDR-Zeit liegen, wieder aufleben lassen und bis 2013 als Hauptverantwortliche organisiert.

„Die ganze Sache ist immer größer geworden“, resümierte Marina Rieger mal beim Blick auf die Anfänge mit knapp 300 Teilnehmenden.

Später etablierte sich die jährliche Traditionsveranstaltung im September mit rund 1300 Kindern von etwa 20 Schulen aus Potsdam und Umgebung. Sie rannten auf dem Stern-Sportplatz um die Wette. Pandemiebedingt fand die bisher letzte Auflage im Jahr 2019 statt. „Es war immer beeindruckend, wie sie für den Sport brennt“, sagt Birgit Unterberger über Rieger, ihre frühere Ausbildungslehrerin.

Birgit Unterberger, die heute stellvertretende Leiterin der Otto-Nagel-Grundschule Bergholz-Rehbrücke ist, hatte die Organisationsführung für den MAZ-Staffellauf übernommen.

Sie begeisterte Kinder für Bewegung

Marina Rieger war einst selbst in der Rhythmischen Sportgymnastik erfolgreich und auch eng mit der Leichtathletik verbunden. Sie kümmerte sich um die Teilnahme ihrer Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Sportveranstaltungen. Als Lehrerin habe Rieger ein „herausragendes Gespür“ gehabt, Kinder für Bewegung zu begeistern, sagt Birgit Unterberger: „Ihr ging es darum, Potenziale auszuschöpfen, bei den großen Talenten genauso wie bei allen anderen, die sich nach ihren eigenen Fähigkeiten entfalten sollten. Sie ist eine Motivationskünstlerin.“

Bei ihrer Tätigkeit habe Rieger, die auch Mathematik unterrichtete, stets ihre Erfahrungen geteilt, „war aber auch offen für Neues“, erzählt Unterberger. „Der Teamgedanke stand für sie an erster Stelle – im Kollegium wie auch in der Schülerschaft.

Sie hat vorgelebt, dass Sport stark macht – individuell und ebenfalls als Gruppe.“

Von Tobias Gutsche