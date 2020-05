Potsdamer Sportler dürfen wieder an die Hanteln

Potsdam

Wochenlang hatte Marko Hübner darum gekämpft, sein Sportstudio „Marneo Power“ wieder öffnen zu dürfen. Er war sich sicher, die Hygieneauflagen des Landes auch als Personal Trainer erfüllen zu können. Im März bat er das Gesundheitsamt zum ersten Mal um eine Sondergenehmigung; Anfang Mai versuchte er es ein zweites Mal. Das Amt konnte ihm nicht helfen. Schließlich zog Hübner vors Verwaltungsgericht Potsdam. Das gab dem Sporttrainer am Dienstag Recht und erteilte ihm eine Sondergenehmigung: Er darf sein Studio ab sofort wieder öffnen.

Höchste Zeit, findet der Fitnesstrainer. „So gesehen haben wir schon seit zehn Jahren ein Hygienekonzept“, erklärt er. „Desinfektionsmittel steht bei uns schon immer bereit.“ Für ihn sei es selbstverständlich, alle Griffe und Flächen nach einem Workout zu desinfizieren. „Eigentlich ist nur die Maske neu dazugekommen“, sagt Hübner.

Kontaktsportarten weiterhin verboten

Mit der Sondergenehmigung hat Marko Hübner sich ein Recht erstritten, das Fitnessstudios ab Donnerstag ganz automatisch zuteil wird: Ab dem 28. Mai dürfen diese neben Freibädern und Tanzschulen wieder öffnen und auch Kurse anbieten. Voraussetzung ist, dass der Betreiber ein Konzept vorlegt, um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Somit bleiben fast nur noch Indoor-Spielplätze und Kontaktsportarten außen vor.

Für das Sportforum in Kleinmachnow kann die Wiedereröffnung am Donnerstag gar nicht früh genug kommen: Schon um 00:01 Uhr öffnet das Studio seine Türen. „Es haben schon ganz viele Leute angerufen, die hier schon um kurz nach Mitternacht trainieren wollen“, erzählt der Geschäftsführer Matthias Paul. Auch fürs nächtliche Bowling mit drei Spielern pro Bahn hätten schon einige Mitglieder Interesse angemeldet.

Die Geräte in seinem Studio muss der Fitnesstrainer Marko Hübner nach jedem Kunden desinfizieren. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wellness und Schwimmbäder bleiben noch zu

Aller Voraussicht nach können neben Fitnesstraining auch Badminton, Tennis und Bowling wieder stattfinden. So lange zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sportlern eingehalten wird und alle Geräte regelmäßig desinfiziert werden, dürfte dem nichts im Wege stehen.

„Die größte Umstellung wird sein, dass der Wellnessbereich geschlossen ist“, sagt der Geschäftsführer. Die Entspannung nach dem Sport gehöre normalerweise einfach dazu. Damit die Mitglieder trotzdem zur Ruhe kommen, bietet das Sportforum stattdessen autogenes Training an.

„Wir sind gut vorbereitet“

In jedem Fall stehen die Studios des Sportforums in Kleinmachnow, Glienicke und Bernau schon in den Startlöchern: Die Mitarbeiter am Empfang sind hinter Plexiglas verschwunden, die Bodenmarkierungen kleben und das Desinfektionsmittel steht bereit. „Wir sind gut vorbereitet, aber wir müssen das selber erstmal alles ausprobieren“, sagt Matthias Paul. „Wir freuen uns auf jeden Fall.“

Andere Sporteinrichtungen, wie zum Beispiel das Yoga- und Pilatesstudio in der Kurfürstenstraße oder das Crossfit Potsdam in der Neuendorfer Straße, durften mit Sondergenehmigungen schon früher öffnen – auch ohne den Umweg über das Verwaltungsgericht.

Das Yoga- und Pilatesstudio von Susanne Brauer hatte schon am 19. Mai wieder eröffnet. Quelle: Varvara Smirnova

Neue Normalität

In dem 800 Quadratmeter große Studio von Crossfit Potsdam darf zum Beispiel schon seit über einer Woche wieder geschwitzt werden. Auch davor hatte Training stattgefunden, wenn auch in ganz unterschiedlichen Formen: Erst vor der Webcam, dann unter freiem Himmel und schließlich wieder im Studio.

Der Inhaber Jakob Herold will sich wegen einer Woche Vorsprung auf keinen Fall anmaßen, seinen Fitness-Kollegen gute Ratschläge zu erteilen. Auf eine Schwierigkeit möchte er aber hinweisen: „Es gibt kein ’back to normal’, sondern nur ein ’new normal’“, sagt Herold. Also keine Rückkehr zur Normalität, sondern eine neue Normalität samt Hygienregeln, an die man sich halten sollte. Damit müsse man sich arrangieren und darüber mit den Kunden sprechen. „Es ist alles lösbar“, sagt Herold. „Man muss es nur gut kommunizieren.“

Von Hannah Rüdiger