Das Erste, was Sprengmeister Mike Schwitzke als Sprengungsfazit einfiel, war: „Anstrengend“. Was genau im Zentrum des Sperrkreises passierte, erklärt er im Kurzinterview.

Was haben Sie eigentlich während der Evakuierung gemacht?

Wir haben sechs Stunden gewartet, dass der Sperrkreis steht. Dann ging es holterdiepolter, aber das Gewitter zog über uns. Wir mussten alle Kabel, die wir bereits verlegt hatten, wegen Blitzschlag-Gefahr kurzschließen und uns zurückziehen.

Zwischen zwei Gewitterwolken gab es kurz weniger Regen.

Dann musste alles ganz schnell gehen. Wir haben einen Vergrämungsschuss gezündet, um das ganze Wild von der Sprengstelle wegzukriegen. Eine Minute später haben wir dann die Bombe gezündet.

Ihre größte Herausforderung?

Normalerweise habe ich in Potsdam mit Bomben an Land zu tun und kann mir vorher ein Bild machen. Hier musste ich mich auf die Zuarbeit eines Tauchers verlassen. Wir mussten den Zünder klar identifizieren und ableiten, was wir tun. Die Nadel des Zünders steckte noch im Detonator der Bombe. Das heißt, eine Verlagerung oder Handentschärfung wäre hier lebensgefährlich gewesen. Deswegen haben wir entschieden, dass wir sprengen.

Normalerweise stehen Sie auch allein im Rampenlicht.

Das ist nicht korrekt. Ich bin immer auf die Zuarbeit angewiesen und habe Assistenten dabei. Deswegen gebe ich den Dank immer auch an meine Kollegen weiter.

Von Jan Russezki