Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus stoppt Aufnahme von Corona-Patienten

Das Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus stoppt ab sofort die Aufnahme intensivpflichtiger Covid-19-Patienten. „Alle beatmungspflichtigen Patienten werden ab sofort unter anderem an das Versorgungscluster Corona Westbrandenburg (VCC West) weitergeleitet“, erklärt Krankenhaussprecher Benjamin Stengl in einer Pressemitteilung. Die Notaufnahme des St. Josefs-Krankenhauses arbeitet unterdessen rund um die Uhr weiter. „Sämtliche akute Notfälle, wie Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Unfallopfer werden versorgt und nicht abgewiesen“, so Stengl.

Seit dem Aufnahmestopp im städtischen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ am 1. April befindet sich in dem deutlichen kleineren Alexianer St. Josefs-Krankenhaus die zentrale Notaufnahme der Landeshauptstadt, außerdem ist das Krankenhaus für die stationäre Versorgung eines Großteils der Potsdamer zuständig. Eine Aufgabe, die laut Regionalgeschäftsführer Oliver Pommerenke „ohne weitere personelle Unterstützung“ nicht mehr „zuverlässig“ bewältigt werden kann.

Steigende Zahl positiver Mitarbeiter

„Die Menschen der Stadt erwarten von uns zu Recht, dass wir mit ganzer Kraft daran arbeiten, die medizinische Versorgung aller Patienten sicherzustellen“, sagt Pommerenke. „Zugunsten der adäquaten Notfallversorgung der Landeshauptstadt Potsdam müssen wir Verantwortung übernehmen.“ Keiner habe damit gerechnet, dass das Bergmann-Klinikum als Schwerpunktversorger auf unabsehbare Zeit ausfällt. „Für uns hat dies neben der bereits auf Hochtouren laufenden Covid-19-Patientenbehandlung auch spürbare Auswirkungen.“ So habe sich die Inanspruchnahme der Notaufnahme verdreifacht. „Als relativ kleines Krankenhaus halten wir seit nunmehr fast zwei Wochen die reguläre Notfallversorgung der Potsdamer Bevölkerung am Laufen“, so Pommerenke.

Zu kämpfen hat zudem auch das St. Josefs-Krankenhaus mit einer steigenden Zahl Corona-positiver Mitarbeiter. Seit Anfang März hätten sich 40 Mitarbeiter infiziert, die aufgrund der 14-tägigen Quarantäne nicht mehr einsetzbar sind. „Im St. Josefs-Krankenhaus sind schon frühzeitig nötige persönliche Schutzmaßnahmen eingeführt worden. Dazu zählen die Pflicht zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes für Mitarbeiter und Patienten und die strikte Trennung von Personal in COVID- und non-COVID Bereiche“, heißt es in der Pressemitteilung. „Diese Trennung hat natürlich zur Folge, dass Personal zur Kompensation von Ausfällen nicht mehr innerhalb des Krankenhauses rotieren kann.“

In den kommenden Tagen werde nun versucht, zusätzliches Pflegepersonal aus den Reihen des Alexianer-Verbundes zu rekrutieren. Ziel ist es, so schnell wie möglich die komplette Aufnahmefähigkeit wieder herzustellen.

Von Anna Sprockhoff