Potsdamer Stadtforum debattiert Auswirkungen von Corona auf Stadtentwicklung

Wie wird sich die Stadtentwicklung von Potsdam nach der Corona-Pandemie verändern? Welche Bedeutung haben Grün in der Stadt, Freiräume und Kulturangebote in den letzten Wochen für die Bürger gespielt?

Diesen Fragen will sich das Stadtforum Potsdam in seiner nächsten Sitzung widmen – spontan wurde das eigentlich gesetzte Thema „Autofreie Innenstadt Potsdam?“ bis auf weiteres verschoben. Am 18. Juni heißt es stattdessen ab 18 Uhr: „Corona und Stadt – was lernt Potsdam aus der Krise?“

Livestream auf dem Youtube-Kanal der Stadtverwaltung

Weil die Abstandsregeln eine übliche Sitzung samt Diskussion gerade unmöglich machen, wird das Stadtforum dabei erstmals in einem Livestream auf dem Youtube-Kanal der Stadt Potsdam übertragen. Außerdem wird auf zahlreiche Kurzbeiträge in vier Themenblöcken gesetzt, kündigte Günter Schlusche, der Koordinator des Stadtforums, am Dienstag im Rathaus an.

Anke Domscheit-Berg im Videointerview zugeschaltet

Die Auswirkungen von Corona auf soziales Engagement, Klimaschutz, Wohnumfeld und die Kreativwirtschaft werden in Kurzbeiträgen dargestellt und diskutiert.

Saskia Hüneke aus der Kerngruppe des Forums wird zudem die IT-Expertin und Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke) im Videointerview zuschalten. „Wir alle nutzen gerade Telefon- und Videokonferenzen und nutzen dafür auch umstrittene Programme. Domscheit-Berg macht auf Sicherheitsfragen aufmerksam, zeigt aber auch, was für Chancen diese neue Kontaktpraxis für den öffentlichen Sekteor insgesamt hat“, sagt Hüneke.

Neuer Verwaltungscampus wird Erfahrungen aus der Pandemie aufgreifen

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte bei der Vorstellung des Programms, dass er ganz konkrete Folgen für die künftige Stadtentwicklung durch die Erfahrungen in der Pandemie erwart. „Was macht es, wenn wir in Hotels und bei Händlern über andere Abstandsflächen reden, was geschieht mit der Urbanität?“, fragt er sich.

Er nannte auch ein konkretes Beispiel für neue Denkansätze in der Ära nach dem Corona-Ausbruch: den geplanten Neubau des Verwaltungscampus. „Wir werden sehen, was aus den vielen Modellen von flexiblem Arbeiten und gemeinsam genutzten Büros wird, welche Rolle so etwas noch spielen kann. Architekten bewerten das bereits neu und das wird sich auf die Kubaturen auswirken“, sagte Schubert.

Nächste Themen: das Plantagenquartier, Museen und Gedenkorte

Für die kommenden Sitzungen des Stadtforums am 24. September zum neuen Kunst- und Kreativzentrum, das als „Plantagenquartier“ bezeichnet wird, und am 3. Dezember neuen Konzepten für die Museums- und Erinnerungsorte der Stadt hoffen die Mitglieder des Stadtforums, dass es wieder Präsenzveranstaltungen statt eines Livestreams geben wird. Denn: „Der direkte Diskurs der verschiedenen Meinungen im Raum ist eine wichtige Qualität des Stadtforums“, so Hüneke.

