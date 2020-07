Potsdam

Man glaubt die junge Frau förmlich vor sich zu sehen: Wie sie mit wehendem Rock zur Straßenbahn eilt, von ihrem Wohnhaus in der Priesterstraße ( Karl-Liebknecht-Straße) zur Haltestelle am nahen Rathaus, und wie sie sich dann im Tramwagen einen Sitzplatz sucht auf den Holzbänken, die mit schweren Decken belegt sind – auf denen sogar das Potsdamer Stadtwappen eingestickt ist.

Die Zeitkarte aus dem Jahr 1921. Quelle: Förderverein Potsdam-Museum

Alice Jandt heißt die junge Frau, die sich in diesem April des Jahres 1921 wochentags immer auf die Reise von Nowawes ( Babelsberg) ins Potsdamer Stadtzentrum macht. Sie tut es mit Stil. In den Straßenbahnwagen herrscht keine drangvolle Enge, sondern geschmackvolle Eleganz. An den Decken prangen Malereien: wogendes Schilf; Seepferdchen, die Wasser speien; Löwenköpfe. Ziel der Reise ist der Luisenplatz. Dorthin geht es über die Alte-König-Straße ( Friedrich-Engels-Straße), vorbei am Hauptbahnhof und dann zum Wilhelmplatz (Platz der Einheit). „ Alice musste mit der Straßenbahn der Linie D zunächst vom Rathaus Babelsberg bis zum Wilhelmplatz fahren und dort noch einmal umsteigen in einen Wagen der Linie A“, erläutert Robert Leichsenring. Der Potsdam-Guide, der auch Inhaber eines auf Russland spezialisierten Reisebüros ist, hat sich auf die Spur von Alice im Trambahnland gemacht. Dass Alice die Tochter eines Frisörmeisters war, hat er anhand alter Telefonbücher eruiert. Naheliegend auch, dass sie wohl zu ihrem Arbeitsplatz in der Nähe des Luisenplatzes pendelte – sonst hätte der Kauf einer Monatskarte wenig Sinn gemacht. Die monatlichen Belegmarken wurden in die Persönlichen Zeitkarten des Straßenbahnbetriebes eingeklebt; alle halben Jahre gab es ein neues Büchlein. Eine Sache ist für Leichsenring indes ein Rätsel: „Warum Alice nur den April nutzte, bleibt im Dunkeln.“ Hatte man sie gekündigt? Oder hatten sich einfach nur ihre Lebensumstände verändert?

Die Straßenbahn führte auch direkt am Brandenburger Tor vorbei. Quelle: Privat

Wenn Robert Leichsenring von der vergangenen Nahverkehrswelt spricht, dann leuchten seine Augen. Zudem ist er ein leidenschaftlicher Jäger und Sammler auf Auktionen. Auf einer von ihnen hat er auch die Zeitkarte erstanden, die in altertümlicher Schrift auf „Frl. Alice Jandt“ ausgestellt war. Auf den ersten Blick ist es nur ein mittlerweile leicht vergilbtes Stück Papier – doch auf den zweiten Blick stellt es nichts weniger als ein Zeitreiseticket in jene Nahverkehrsvergangenheit dar, als in der Residenzstadt endlich die „Elektrische“ Einzug hielt. Relativ spät im europäischen Vergleich – erst 1907.

Sammler Robert Leichsenring. Quelle: Ildiko Röd

Während anderswo schon längst schicke Trams durch die Straßen kurvten, kutschierte man in Potsdam noch mit der Pferdestraßenbahn umher. Der Grund für das Nachzüglertum? „Bereits damals standen auf dem Telegraphenberg einige Forschungseinrichtungen – man fürchtete, dass deren Messungen durch die Elektrifizierung gestört werden könnten“, erklärt Leichsenring das Zögern der Stadtregierung. Also blieb man bei den alten Wagen; ungeachtet der traurigen Tatsache, dass der Verschleiß an Rössern ungemein hoch war. Der Pferdebahnhof nahe der Glienicker Brücke – kein Tierparadies, weiß Leichsenring: „Man darf sich keine Illusionen machen: Die erschöpften Pferde wurden meist sehr schnell zu Wurst verarbeitet.“ Nicht etwa besorgte Tierschützer brachten dann ein Umdenken, sondern ökonomische Erwägungen. In der Zeppelinstraße entstand nämlich das erste Elektrizitätskraftwerk. Weil Haushalte damals aber nur Kleinstabnehmer waren, fand man andere lohnende Kunden: die Stadtbeleuchtung die und Straßenbahn.

Straßenbahn mit Stadtschloss im Hintergrund. Quelle: Privat

Zu Zeiten von Alice Jandt befand sich das Tram-Depot in der heutigen Türkstraße – jetzt nahe dem Sitz der Feuerwehr. Das Verkehrsnetz hatte nördlich der Havel dieselben Streckenäste wie heute, nur dass sie teilweise kürzer waren. Ein Ast endete am Bahnhof Charlottenhof; jener im Norden an der Alexandrowka. Nur die Glienicker Brücke war auch damals ein Endpunkt. Ein Allerweltsvergnügen war das Tramfahren nicht, sondern etwas für Bessergestellte. Kein Wunder, dass da sogar ein Monatsticket mondän gestaltet war. Zu bewundern ist der Auktionsfund im Internet auf der Seite des Fördervereins des Potsdam-Museums, zusammen mit anderen Objekten aus dem reichen Sammlerfundus der Vereinsmitglieder.

Auf der Seite www.wirtragen.org ist auf diese Weise eine lehrreiche digitale Reise in Potsdams Vergangenheit entstanden. Geboren wurde die Idee (#wirsammeln) während der Corona-Restriktionen. „Wir wollten in diesen schwierigen Zeiten mit unseren Mitgliedern in Kontakt bleiben und einen virtuellen Ersatz für unsere monatlichen Stammtische und Führungen im Museum schaffen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Markus Wicke.

Blick ins Innere eines rekonstruierten Potsdamer Trambahnwagens. Quelle: Privat

Das „Vehikel“ für die Historien-Touren? Meist sind es zunächst alltäglich anmutende Objekte. Altes Verbandszeug in Originalverpackung „erzählt“ etwas über das einstige Zentraldepot des Deutschen Roten Kreuzes in Neubabelsberg: Einige Bauten sind heute noch erhalten und werden von der Universität genutzt. Zu den weiteren Ausstellungsstücken zählt auch das zunächst unspektakulär wirkende Bild einer Mutter mit Kind. Es entpuppt sich als Konterfei der Kronprinzessin Cecilie mit ihrer Tochter Alexandrine. Ein Sammler stöberte das Bild bei einem Antiquar auf, der nichts von der einstigen Prominenz der Dargestellten ahnte – entsprechend niedrig war der Preis.

Ein rekonstruierter Straßenbahnwagen fährt durch Potsdam. Quelle: Privat

Auch Robert Leichsenring besitzt die Fähigkeit, das Große im vermeintlich Kleinen zu sehen. Sein Interesse gilt den „Cartes de Visite“, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts der letzte Schrei waren: Visitenkarten, die mit Porträtfotografien dekoriert waren – sozusagen frühe Selfies. „Photographie-Ateliers wie Selle & Kuntze oder Karl Nürrenbach boten diese Visitenkartenporträts an. Das kleine Format und die Möglichkeit, gleich mehrere Abzüge anfertigen zu können, machten sie für viele Leute erschwinglich“, erläutert der Sammler. Vergangenes wieder erlebbar zu machen – dieses Ziel verfolgt der gebürtige Potsdamer auch bei einem weiteren Herzensprojekt. Mit den anderen Mitgliedern vom Verein historische Straßenbahn plant er die Rekonstruktion eines Pferdebahnwagens, der wieder durch die Straßen rumpeln soll – im Sinne des Tierwohls jedoch als Anhänger ohne Rösser.

Von Ildiko Röd